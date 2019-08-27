Экономика
REGNUMФАС оштрафовала российскую «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», являющееся дочерней компанией южнокорейского производителя электроники Samsung, за координацию цен на смартфоны и планшеты у реселлеров. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ведомства.
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Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).Коммерсантъ11:39
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
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