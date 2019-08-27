с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», являющееся дочерней компанией южнокорейского производителя электроники Samsung, за координацию цен на смартфоны и планшеты у реселлеров. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Политика Путин отдал сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации Российский президент Владимир Путин купил мороженное турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, а сдачу решил передать министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову на развитии авиации в России.

Экономика Сбербанк начал разработку нового логотипа В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.

Общество Россияне смогут указывать волонтёрский опыт в резюме Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости, такая возможность появится уже в 2020 году при размещении резюме на специализированном портале Роструда «Работа в России».

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сделать экономическое развитие РФ более устойчивым и динамичным, а также отметил медленный рост реальных доходов населения и улучшение ситуации с инфляцией.

Авто У паркетника Hyundai Kona появилась гибридная версия Новый паркетник Hyundai Kona Hybrid не имеет зарядного разъема и чисто электрического режима движения.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

Политика Трамп не нашел постельных клопов в гостинице для G7 Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов.

Политика Украинского экс-министра задержали в аэропорту Киева Бывший министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вернулась на родину и была задержана в киевском аэропорту «Жуляны».

Культура Киселев высказал свое отношение к мату Мат является бесценным лингвистическим ресурсом русской культуры, который стоит использовать в качестве "специй" в языке, то есть только в особых ситуациях, а не постоянно, считает основатель фестиваля Rap Koktebel, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Происшествия Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Политика Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Политика ЦИК Абхазии назначил второй тур выборов президента на 8 сентября Центризбирком Абхазии на заседании во вторник назначил второй тур выборов президента республики на 8 сентября, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников «Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Футбол «Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара 27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS.

Шоу-бизнес Дима Билан полетал на параплане над Сочи Дима Билан исполнил свою давнюю мечту и полетал на параплане над Сочи.

Футбол ЦСКА согласовал контракт с Комличенко Как передает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали с 24-летним россиянином условия контракта.

Финансы Курс евро подскочил до 74 рублей По данным Московской биржи, курс евро расчетами "завтра" на 20:16 мск вырос на 64 копейки, 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей.

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Армия и оружие Эрдоган назвал причины, затрудняющие выполнение сочинского меморандума Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия правительственной армии Сирии в Идлибе затрудняют выполнение сочинского меморандума по урегулированию.

Политика Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.