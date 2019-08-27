с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Самсунг Электроникс Рус Компани» (российскую «дочку» южнокорейской компании Samsung) за координацию цен на смартфоны и планшеты у ресейлеров. «За координацию ресейлеров компания заплатит 2 500 000 рублей», — говорится в сообщении ФАС.

Экономика СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.

Общество Минпросвещения разработало правила этики для учителей Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Политика Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.

Кино Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия Девять человек пострадали после опрокидывания машины под Волгоградом Как отмечается, в результате инцидента пострадали 9 человек - водитель и 8 пассажиров.

Происшествия Возгорание травы под Ростовом полностью ликвидировали Возгорание сухой травы, которое произошло во вторник рядом с городом-спутником Ростова-на-Дону Батайском, полностью ликвидировано на площади 5 га.

Технологии В России создают принципиально новый вертолёт Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.

Авто Новый спорткар Weismann получит мотор от BMW M5 Прошло почти 2 года с тех пор, как мы в последний раз слышали о бренде Weismann, который объявил о новом партнерстве с BMW еще в октябре 2017 года.

Политика Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019 Президент России Владимир Путин прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Футбол Ибрагимович готов вернуться в «Манчестер Юнайтед» 37-летний форвард следит за выступлением бывшего клуба «Манчестер Юнайтед» и готов в него вернуться.

Футбол Неймар снялся в популярном криминальном сериале Пока «Барселона» ведет переговоры о подписании Неймара, форвард «ПСЖ» объявил в социальных сетях о своем участии в новой части популярного испанского криминального сериала «Бумажный дом».

Политика Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату» Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.

Происшествия Пожар на пяти этажах произошел в многоэтажке на юге Москвы В 24-этажном жилом доме на юге Москвы произошло возгорание кабелей в кабельканалах, жильцов эвакуировали, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Политика Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.

Политика Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.

Технологии В США экс-сотруднику Google предъявлено обвинение в краже технологий Прокуратура Северного округа штата Калифорния обвинила бывшего сотрудника компании Google Энтони Левандовски в похищении информации о беспилотных автомобилях компании, которая является коммерческой тайной.

Общество Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).