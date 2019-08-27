Экономика
RT на русскомФАС оштрафовала российскую «дочку» Samsung
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Самсунг Электроникс Рус Компани» (российскую «дочку» южнокорейской компании Samsung) за координацию цен на смартфоны и планшеты у ресейлеров. «За координацию ресейлеров компания заплатит 2 500 000 рублей», — говорится в сообщении ФАС.
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Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).Коммерсантъвчера в 11:39
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ФАС России оштрафовала дочернюю компанию Samsung на 2,5 млн руб. из-за координации цен с реселлерами
Агентство Москвавчера в 10:30
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:12, Вашингтон
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