Общество

ФАС оштрафовала операторов «большой тройки» за внутрисетевой роуминг
РИА Новости
11:26

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала каждого сотового оператора, входящего в "большую тройку" ("Вымпелком", МТС, "Мегафон"), на 737,5 тысячи рублей за внутрисетевой роуминг, сообщили в службе. В ведомстве добавили, что на оплату штрафа у операторов есть 60 дней.
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