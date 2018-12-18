Общество
ФАС оштрафовала операторов «большой тройки» за внутрисетевой роуминг
ФАС оштрафовала операторов «большой тройки» за внутрисетевой роумингРИА Новости11:26
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала каждого сотового оператора, входящего в "большую тройку" ("Вымпелком", МТС, "Мегафон"), на 737,5 тысячи рублей за внутрисетевой роуминг, сообщили в службе. В ведомстве добавили, что на оплату штрафа у операторов есть 60 дней.
РИА Новости11:26
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