с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала дочернюю структуру компании «Samsung» в России. Сумма наказания 2,5 миллиона рублей, передает ОТР. Поводом стала координация цен на смартфоны и планшеты в рознице с целью не допустить их снижения.

Здоровье Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении Два хирурга в Нижнем Тагиле решили отозвать свои заявления об увольнении после встречи с главой регионального минздрава Андреем Цветковым.

Политика Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.

Общество Власти составили инструкцию для решения земельных споров с соседями Кадастровая палата подготовила инструкцию, как согласовывать границы участков с соседями, чтобы не допустить земельных споров.

Происшествия Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

Происшествия Следователь обвинил Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей Следствие обвинило бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в получении 32 млрд рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности.

Политика В Кремле поприветствовали решение об освобождении Вышинского В Кремле приветствуют решение суда в Киеве об освобождении из-под стражи руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Армия и оружие Литва купит 200 американских бронированных внедорожников Конгресс США разрешил Литве купить 500 бронированных внедорожников, которые производит американская компания Oshkosh Defense, однако в стране планируют приобрести лишь 200 автомобилей.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли 22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.

Политика Уникальный Су-47 показали на МАКС Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Шоу-бизнес Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне» Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".

Происшествия Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.

Общество Во Владивостоке из-за ливней подтопило десятки дорог и аэропорт Как сообщил РИА Новости очевидец, затоплен подъезд и парковка международного аэропорта Владивостока.

Экономика Forbes назвал богатейшие семьи России Три новых фамилии появились в Топ-10 самых богатых российских семей с момента публикации прошлогоднего рейтинга.

Происшествия В новосибирской воинской части погиб солдат-срочник В воинской части под Новосибирском погиб солдат-срочник из Тульской области.

Космос Два больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября К нашей планете 14 сентября подлетят два астероида диаметром до 650 и до 260 метров, сообщает РИА Новости.

Политика В Совфеде ответили на условие Волкера для возвращения России в G8 Крым не вернется в состав Украины, «тем более за какие-то места в G8», заявил РБК сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя сообщение специального представителя США по Украине Курта Волкера об условии возврата к формату G8 с Россией в ее составе.

Происшествия Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге Актера Марка Коваля избили на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Почему у Натальи Гундаревой не было детей Достоверно сыграла многодетную мать Несмотря на то, что Гундарева никогда не испытала счастья материнства, в фильме "Однажды, двадцать лет спустя" она так достоверно сыграла мать-героиню, что на встрече с работницами фабрики ей передали письмо в стихах – одна из женщин написала, что у нее 11 детей, и она восхищается Гундаревой, которая сумела точь-в-точь показать всю ее жизнь.

Экономика Росстат заявил о росте уровня бедности в России При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума 11185 руб. При этом численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом того же года - на 1,6%, то есть с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек.

Общество В работе «ВКонтакте» произошел сбой Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных портала downdetector.

Политика Коломойский предложил снять часть санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.