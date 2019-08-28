Экономика
Общественное телевидение РоссииФАС оштрафовала «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала дочернюю структуру компании «Samsung» в России. Сумма наказания 2,5 миллиона рублей, передает ОТР. Поводом стала координация цен на смартфоны и планшеты в рознице с целью не допустить их снижения.
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Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).Коммерсантъвчера в 11:39
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ФАС России оштрафовала дочернюю компанию Samsung на 2,5 млн руб. из-за координации цен с реселлерами
Агентство Москвавчера в 10:30
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