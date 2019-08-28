с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала дочернюю структуру компании «Samsung» в России. Сумма наказания 2,5 миллиона рублей, передает ОТР. Поводом стала координация цен на смартфоны и планшеты в рознице с целью не допустить их снижения.

Происшествия Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Общество Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Политика МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.

Общество В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей "Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.

Политика Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.

Религия Оксана Федорова поздравила православных с Успением Богородицы Известная телеведущая и певица, победительница конкурса Мисс Вселенная – 2002, уроженка Пскова Оксана Федорова в своем Instagram поздравила православных христиан с Успением Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

Армия и оружие Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».

Баскетбол Сборная России разгромила Испанию в товарищеском матче В рамках подготовки россияне провели товарищеский матч со сборной Испании.

Происшествия СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены За несколько минут до смерти убитая челябинским депутатом Азатом Зариповым жена общалась с другом из Новосибирска.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Политика Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Политика В Кремле отвергли причастность России к убийству в Берлине Российские власти не имеют никакого отношения к делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии, заявил 28 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Авто Россияне смогут проверить историю машины на портале госуслуг Российские автовладельцы смогут проверить полную историю машины на сайте госуслуг в 2020 году.

Технологии РЖД продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка» Специалисты Российских железных дорог (РЖД) продемонстрировали новый беспилотный поезд «Ласточка», сообщается на официальном сайте РЖД.

Политика Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.

Армия и оружие В США нашли доказательства строительства КНДР новой подлодки Соединенные Штаты уверены, что Северная Корея разработала новую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты.