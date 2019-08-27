с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала "Самсунг Электроникс Рус Компани" (российскую "дочку" Samsung) на 2,5 миллиона рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты у реселлеров, говорится в сообщении службы.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Политика Эрдоган спросил у Путина, можно ли купить Су-57 Президент Турции Тайип Эрдоган на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 выразил заинтересованность в покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.

Политика Шойгу рассказал, как выполняется сочинское соглашение по Идлибу Договоренности между Россией и Турцией касательно идлибской зоны деэскалации выполняются, но в регионе сохраняется напряженность, заявил журналистам глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Политика В российском МИД опровергли слова сенатора США об отказе в визе В российском МИД прояснили ситуацию вокруг американского сенатора Рона Джонсона, которому, по его собственным словам, якобы отказали в выдаче визы РФ.

Игры Blizzard запустила World of Warcraft Classic В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.

Здоровье В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.

Общество ФБК нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей Фонд борьбы с коррупцией нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей.

Политика Эрдоган счел тесным салон нового российско-китайского самолета CR929 Лидерам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану на "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском продемонстрировали один из вариантов салона строящегося российско-китайского авиалайнера.

Политика Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Гаджеты Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.

Музыка Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.

Происшествия Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Политика Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Спорт СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам 27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.

Происшествия В Воронеже оперативников судят за пытки студентов пакетом и нашатырем В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.

Происшествия В аэропорту Пекина задымился Airbus с пассажирами Лайнер Airbus A330 авиакомпании Air China окутался дымом в аэропорту Пекина, когда пассажиры уже проходили на посадку, чтобы вылететь в Токио, сообщает японская телекомпания NHK.