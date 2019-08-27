с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российскую структуру компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты при продаже устройств в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Политика Путин угостил Эрдогана российским мороженым Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2019 угостил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана мороженым.

Политика Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.

Армия и оружие Шойгу рассказал о трудностях при выполнении соглашений по Идлибу Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в сирийском городе Идлиб, выполняются российско-турецкие договоренности о создании демилитаризованной зоны.

Политика Украинского экс-министра задержали в аэропорту Киева Бывший министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вернулась на родину и была задержана в киевском аэропорту «Жуляны».

Происшествия В Турции обрушился мост с пешеходами Как видно на записи с камер наружного наблюдения, часть моста внезапно начала падать в реку, когда по ней шли два пешехода.

Общество В резюме россиян появится новая важная графа В резюме российских граждан, которые пользуются порталом государственного сайта «Работа в России», появится новая графа.

Религия Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы 28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.

Политика Владимир Путин прибыл в новый аэропорт Саратова UPD 21.33 Как сообщил наш корреспондент с места событий, Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт "Гагарин".

Экономика Philip Morris может воссоединиться с Altria Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.

Энергетика Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

Здоровье В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.

Футбол Адиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата» Ранее специалист возглавлял команду из Грозного с 2013 по 2017 год. Адиев был назначен на пост главного тренера «Анжи» летом 2018 года.

Экономика Структура «Ростеха» подала иск к Boeing на сотни миллионов долларов Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго, пишет Financial Times со ссылкой на иск.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Реальные доходы населения растут медленно, заявил Владимир Путин.

Политика «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60% Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.

Происшествия МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», рассказал источник РБК.

Здоровье Эксперты назвали самые частые детские инфекции сентября Начало учебного года может обернуться для родителей школьников больничными. В первую очередь – это грипп и ОРВИ.

Общество В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».