с чего всё началось

Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Общество Минпросвещения сформулировало правила поведения учителей в соцсетях Минпросвещения разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе там прописано поведение учителей в интернете, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Религия Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.

Экономика Владимир Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян Президент России Владимир Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян.

Происшествия Сильные ливни подтопили аэропорт Владивостока Сильные дожди затопили аэропорт Владивостока и задержали вылет сразу нескольких рейсов.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.

Транспорт Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи.

Политика Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика Путин отметил объединяющую и гуманистическую миссию WorldSkills Путин назвал это "масштабными, подлинно цивилизационными задачами", в решении которых видится объединяющая и гуманистическая миссия WorldSkills.

Общество Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму» Авторы доклада уточняют, что, согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с этой проблемой сталкиваются треть работников в мире.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Политика Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Политика Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.

Технологии Названы сроки выпуска криптовалюты Telegram Американская газета The New York Times назвала сроки запуска новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram, над которой основатель мессенджера Павел Дуров и его команда работают уже несколько лет.

Экономика Deloitte: Рынок слияний и поглощений в РФ в I полугодии вырос почти вдвое Российский рынок слияний и поглощений (M&A) в первом полугодии 2019 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 33,8 миллиарда долларов, а в рублях рост оказался более чем двукратным, говорится в исследовании Deloitte, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Шоу-бизнес У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.

Происшествия В Японии по меньшей мере три человека погибли из-за наводнений По меньшей мере три человека погибли в среду утром на юго-западе Японии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, передал телеканал NHK.

Армия и оружие В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

Общество В Арктике открыли пять новых российских островов Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов.

Общество Челябинец сменил имя на Пельмень ради 200 кг пельменей Ради пары сотен кг пельменей 19-летний житель Челябинской области Роман сменил имя на Пельмень.