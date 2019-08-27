Экономика
КоммерсантъФАС оштрафовала Samsung на 2,5 млн рублей
Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).Коммерсантъвчера в 11:39
Подробнее о событии
Показать все источники
ФАС России оштрафовала дочернюю компанию Samsung на 2,5 млн руб. из-за координации цен с реселлерами
Агентство Москвавчера в 10:30
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:39, Вашингтон
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Политика
В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым
ТАСС вчера в 23:13
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкову пытаются откормить близкие
Близкие примы очень озабочены ее состоянием и буквально пытаются ее откормить, но от пищи она отказывается.
Bimru.ru вчера в 23:04
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Политика
Британское правительство хочет приостановить работу парламента
Правительство Великобритании собирается исключить блокировку «жёсткого» Brexit парламентом, приостановив его работу.
REGNUM 05:26
Происшествия
Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего
Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ.
Коммерсантъ 05:04
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Футбол
ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа
Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
REGNUM 05:13
Игры
Disney может анонсировать ремастеры Aladdin и The Lion King
Компания Disney может выпустить HD-ремастеры игр Aladdin и The Lion King, которые вышли в 1993 и 1994 году соответсвенно на Sega Mega Drive.
CyberSport.ru 04:22
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО вчера в 10:41
Технологии
РЖД продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»
Специалисты Российских железных дорог (РЖД) продемонстрировали новый беспилотный поезд «Ласточка», сообщается на официальном сайте РЖД.
Вечерняя Москва 05:02
Происшествия
В отношении Абызова возбудили новое уголовное дело
СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
ТАСС вчера в 06:00
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
РИА Новости вчера в 17:59
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Общество
Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд
Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru вчера в 18:10
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Происшествия
В крови девяти отравившихся маслом в Ульяновской области нашли токсин
Анализы подтвердили наличие токсина у девяти жителей Ульяновской области, которые были госпитализированы с подозрением на отравление подсолнечным маслом.
Газета.Ru 03:54
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Политика
Путин прибыл в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт «Гагарин».
ФАН вчера в 13:02
Здоровье
Врачи пришили отпиленную руку к паху пациента
Газета Кемерова 03:47
Общество
Текслер признал, что Челябинск не смог бы принять саммиты ШОС и БРИКС
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер признал, что город не смог бы провести саммиты ШОС и БРИКС в полном объеме.
Znak.com 04:17
Происшествия
Свердловский детский сад заплатит 132 тысячи за разбитые автомобили
Екатеринбург-ТВ 03:59
Происшествия
В Ростовской области задержали предполагаемых рабовладельцев
В Ростовской области задержаны предполагаемые рабовладельцы.
REGNUM 05:20
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00