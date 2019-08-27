Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФАС оштрафовала Samsung на 2,5 млн рублей

Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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с чего всё началось
Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте
 Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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