с чего всё началось

Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Политика Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкову пытаются откормить близкие Близкие примы очень озабочены ее состоянием и буквально пытаются ее откормить, но от пищи она отказывается.

Армия и оружие Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».

Политика Британское правительство хочет приостановить работу парламента Правительство Великобритании собирается исключить блокировку «жёсткого» Brexit парламентом, приостановив его работу.

Происшествия Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ.

Общество Минпросвещения разработало правила этики для учителей Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Футбол ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.

Игры Disney может анонсировать ремастеры Aladdin и The Lion King Компания Disney может выпустить HD-ремастеры игр Aladdin и The Lion King, которые вышли в 1993 и 1994 году соответсвенно на Sega Mega Drive.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Технологии РЖД продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка» Специалисты Российских железных дорог (РЖД) продемонстрировали новый беспилотный поезд «Ласточка», сообщается на официальном сайте РЖД.

Происшествия В отношении Абызова возбудили новое уголовное дело СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Общество Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.

Экономика МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.

Происшествия В крови девяти отравившихся маслом в Ульяновской области нашли токсин Анализы подтвердили наличие токсина у девяти жителей Ульяновской области, которые были госпитализированы с подозрением на отравление подсолнечным маслом.

Политика Коломойский предложил снять часть санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.

Политика Путин прибыл в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт «Гагарин».

Общество Текслер признал, что Челябинск не смог бы принять саммиты ШОС и БРИКС Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер признал, что город не смог бы провести саммиты ШОС и БРИКС в полном объеме.