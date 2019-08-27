Экономика
КоммерсантъФАС оштрафовала Samsung на 2,5 млн рублей
Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).Коммерсантъ11:39
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Кино
В студии «Мельница» показали портрет новой подруги Лунтика
Анимационная студия «Мельница» занимается созданием образа подруги Лунтика — персонажа отечественного мультсериала «Лунтик и его друзья».
Давыдов.Индекс 14:51
Общество
Непогода нарушила работу общественного транспорта Владивостока
Из-за непогоды в работе общественного транспорта Владивостока наблюдаются перебои.
Коммерсантъ 21:26
Политика
Бразильские власти согласились принять международную помощь для Амазонии
На борьбу с природными пожарами в лесах Амазонии будут направлены средства, полученные от международных фондов и правительств, принять которые согласились в Бразилии.
Московский Комсомолец 21:32
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Здоровье
Эксперты рассказали, почему нельзя покупать грибы на рынке
Специалисты рекомендуют самостоятельно консервировать молодые и хорошо промытые грибы, а не покупать их на рынке.
iReactor 21:27
Здоровье
Каширские врачи пришили мужчине отрезанный «болгаркой» палец
Со слов пациента, при работе с «болгаркой» разлетелся диск (скорость вращения диска составляет 7-9 тысяч оборотов в минуту! – прим) .
Kashira.ru вчера в 11:14
Общество
34 миллиона россиян попадают в «квалификационную яму»
«Квалификационная яма» возникает по воздействием различных факторов, среди которых в настоящее время ключевое место занимает стремительное развитие новых технологий.
Ореанда-Новости 01:40
Политика
Джонсон пообещал брексит 31 октября «при любых обстоятельствах»
«Премьер-министр заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:32
Космос
В Московском планетарии оценили опасность летящего к Земле астероида
Астероид 2019 OU1, который приблизится к Земле на расстояние в 1 млн км, для жителей планеты опасности не представляет.
Известия 21:09
Космос
Как бы выглядел СССР в 2019 году
Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N 10:44
Музыка
В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel
В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.
Культуромания 03:26
Здоровье
Куйвашев собирает совещание из-за массового увольнения хирургов
Губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по поводу массового увольнения хирургов из больницы Нижнего Тагила.
Екатеринбург-ТВ вчера в 08:27
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Армия и оружие
Армия Израиля атаковала объект ХАМАС
«В ответ воздушное судно ВВС Израиля атаковало военный пост ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:36
Политика
Помпео пообещал заняться возвращением России в G7
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут работать над возвращением России в G7, как того желает президент Дональд Трамп.
РБК 20:43
Общество
Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии
Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости 14:12
Политика
Появились предпосылки для возобновления авиасообщения России и Украины
«Случай с российским лайнером, который произошел 9 августа этого года, когда авиационная служба Украины дала разрешение на пролет российского гражданского лайнера над своей территорией, не дает оснований полагать, что власти Украины готовы к диалогу по возобновлению авиасообщения с Российской Федерацией», — сказал собеседник издания во внешнеполитическом ведомстве.
Известия 13:00
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Футбол
Российские теннисисты одерживают победы
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
TV BRICS вчера в 12:09
Технологии
Telegram готовится выпустить криптовалюту
Операторы мессенджера Telegram планируют в скором времени выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram.
News.ru 21:16
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.
Телепрограмма 17:35
Здоровье
Медики назвали полезные свойства кабачков для организма
Московский Комсомолец 07:53
Здоровье
В России едят меньше рыбы: Эксперт об опасности отказа от селедки
Как пояснил эксперт, вместе с рыбой в организм поступают Омега-3 жирные кислоты, необходимые для восстановления эндотелия.
Царьград 14:56
Политика
Трамп снова обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Ранее Трамп уже обвинял Барака Обаму в том, что по его вине полуостров вошел в состав России.
Госновости 09:04
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов.
RT на русском 15:05
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
RT на русском 11:58