с чего всё началось

Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Кино В студии «Мельница» показали портрет новой подруги Лунтика Анимационная студия «Мельница» занимается созданием образа подруги Лунтика — персонажа отечественного мультсериала «Лунтик и его друзья».

Общество Непогода нарушила работу общественного транспорта Владивостока Из-за непогоды в работе общественного транспорта Владивостока наблюдаются перебои.

Политика Бразильские власти согласились принять международную помощь для Амазонии На борьбу с природными пожарами в лесах Амазонии будут направлены средства, полученные от международных фондов и правительств, принять которые согласились в Бразилии.

Политика Путин разрешил Эрдогану купить Су-57 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.

Здоровье Эксперты рассказали, почему нельзя покупать грибы на рынке Специалисты рекомендуют самостоятельно консервировать молодые и хорошо промытые грибы, а не покупать их на рынке.

Здоровье Каширские врачи пришили мужчине отрезанный «болгаркой» палец Со слов пациента, при работе с «болгаркой» разлетелся диск (скорость вращения диска составляет 7-9 тысяч оборотов в минуту! – прим) .

Общество 34 миллиона россиян попадают в «квалификационную яму» «Квалификационная яма» возникает по воздействием различных факторов, среди которых в настоящее время ключевое место занимает стремительное развитие новых технологий.

Политика Джонсон пообещал брексит 31 октября «при любых обстоятельствах» «Премьер-министр заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой», — говорится в сообщении.

Космос В Московском планетарии оценили опасность летящего к Земле астероида Астероид 2019 OU1, который приблизится к Земле на расстояние в 1 млн км, для жителей планеты опасности не представляет.

Космос Как бы выглядел СССР в 2019 году Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.

Музыка В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.

Здоровье Куйвашев собирает совещание из-за массового увольнения хирургов Губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по поводу массового увольнения хирургов из больницы Нижнего Тагила.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Армия и оружие Армия Израиля атаковала объект ХАМАС «В ответ воздушное судно ВВС Израиля атаковало военный пост ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.

Политика Помпео пообещал заняться возвращением России в G7 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут работать над возвращением России в G7, как того желает президент Дональд Трамп.

Общество Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.

Политика Появились предпосылки для возобновления авиасообщения России и Украины «Случай с российским лайнером, который произошел 9 августа этого года, когда авиационная служба Украины дала разрешение на пролет российского гражданского лайнера над своей территорией, не дает оснований полагать, что власти Украины готовы к диалогу по возобновлению авиасообщения с Российской Федерацией», — сказал собеседник издания во внешнеполитическом ведомстве.

Экономика МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.

Футбол Российские теннисисты одерживают победы В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».

Технологии Telegram готовится выпустить криптовалюту Операторы мессенджера Telegram планируют в скором времени выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Происшествия Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.

Здоровье В России едят меньше рыбы: Эксперт об опасности отказа от селедки Как пояснил эксперт, вместе с рыбой в организм поступают Омега-3 жирные кислоты, необходимые для восстановления эндотелия.

Политика Трамп снова обвинил Обаму в присоединении Крыма к России Ранее Трамп уже обвинял Барака Обаму в том, что по его вине полуостров вошел в состав России.