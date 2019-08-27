Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФАС оштрафовала Samsung на 2,5 млн рублей

Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте
 Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ11:39

Подробнее о событии

ФАС оштрафовала российскую «дочку» Samsung на 2,5 млн руб

РБК12:03

ФАС оштрафовала Samsung на 2,5 млн рублей

Коммерсантъ11:39

ФАС оштрафовала «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей

ТАСС10:44

ФАС оштрафует Samsung на 2,5 млн рублей за координацию цен на гаджеты в РФ

Интерфакс11:07

ФАС оштрафовала российскую «дочку» Samsung

RT на русском10:41

ФАС оштрафовала российскую «дочку» Samsung на 2,5 миллиона рублей

РИА Новости10:35

ФАС России оштрафовала дочернюю компанию Samsung на 2,5 млн руб. из-за координации цен с реселлерами

Агентство Москва10:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:01, Вашингтон
Кино

В студии «Мельница» показали портрет новой подруги Лунтика

Анимационная студия «Мельница» занимается созданием образа подруги Лунтика — персонажа отечественного мультсериала «Лунтик и его друзья».
Давыдов.Индекс 14:51
Общество

Непогода нарушила работу общественного транспорта Владивостока

Из-за непогоды в работе общественного транспорта Владивостока наблюдаются перебои.
Коммерсантъ 21:26
Политика

Бразильские власти согласились принять международную помощь для Амазонии

На борьбу с природными пожарами в лесах Амазонии будут направлены средства, полученные от международных фондов и правительств, принять которые согласились в Бразилии.
Московский Комсомолец 21:32
Происшествия

Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей

Вести.Ru 12:28
Политика

Путин разрешил Эрдогану купить Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Здоровье

Эксперты рассказали, почему нельзя покупать грибы на рынке

Специалисты рекомендуют самостоятельно консервировать молодые и хорошо промытые грибы, а не покупать их на рынке.
iReactor 21:27
Здоровье

Каширские врачи пришили мужчине отрезанный «болгаркой» палец

Со слов пациента, при работе с «болгаркой» разлетелся диск (скорость вращения диска составляет 7-9 тысяч оборотов в минуту! – прим) .
Kashira.ru вчера в 11:14
Общество

34 миллиона россиян попадают в «квалификационную яму»

«Квалификационная яма» возникает по воздействием различных факторов, среди которых в настоящее время ключевое место занимает стремительное развитие новых технологий.
Ореанда-Новости 01:40
Политика

Джонсон пообещал брексит 31 октября «при любых обстоятельствах»

«Премьер-министр заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:32
Кино

Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду

REGNUM 08:02
Космос

В Московском планетарии оценили опасность летящего к Земле астероида

Астероид 2019 OU1, который приблизится к Земле на расстояние в 1 млн км, для жителей планеты опасности не представляет.
Известия 21:09
Космос

Как бы выглядел СССР в 2019 году

Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N 10:44
Музыка

В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel

В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.
Культуромания 03:26
Здоровье

Куйвашев собирает совещание из-за массового увольнения хирургов

Губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по поводу массового увольнения хирургов из больницы Нижнего Тагила.
Екатеринбург-ТВ вчера в 08:27
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Армия и оружие

Армия Израиля атаковала объект ХАМАС

«В ответ воздушное судно ВВС Израиля атаковало военный пост ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:36
Политика

Помпео пообещал заняться возвращением России в G7

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут работать над возвращением России в G7, как того желает президент Дональд Трамп.
РБК 20:43
Общество

Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии

Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости 14:12
Политика

Появились предпосылки для возобновления авиасообщения России и Украины

«Случай с российским лайнером, который произошел 9 августа этого года, когда авиационная служба Украины дала разрешение на пролет российского гражданского лайнера над своей территорией, не дает оснований полагать, что власти Украины готовы к диалогу по возобновлению авиасообщения с Российской Федерацией», — сказал собеседник издания во внешнеполитическом ведомстве.
Известия 13:00
Наука

Ученые впервые успешно провели эксперимент по квантовой телепортации

Evo-rus.com 10:28
Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Футбол

Российские теннисисты одерживают победы

В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
TV BRICS вчера в 12:09
Технологии

Telegram готовится выпустить криптовалюту

Операторы мессенджера Telegram планируют в скором времени выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram.
News.ru 21:16
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Происшествия

Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге

Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.
Телепрограмма 17:35
Здоровье

Медики назвали полезные свойства кабачков для организма

Московский Комсомолец 07:53
Здоровье

В России едят меньше рыбы: Эксперт об опасности отказа от селедки

Как пояснил эксперт, вместе с рыбой в организм поступают Омега-3 жирные кислоты, необходимые для восстановления эндотелия.
Царьград 14:56
Политика

Трамп снова обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Ранее Трамп уже обвинял Барака Обаму в том, что по его вине полуостров вошел в состав России.
Госновости 09:04
Общество

В Арктике открыли пять новых российских островов

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов.
RT на русском 15:05
Политика

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США

RT на русском 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное