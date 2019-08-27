Экономика
КоммерсантъФАС оштрафовала Samsung на 2,5 млн рублей
Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).Коммерсантъвчера в 11:39
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ФАС России оштрафовала дочернюю компанию Samsung на 2,5 млн руб. из-за координации цен с реселлерами
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