с чего всё началось

Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.

Политика Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Происшествия В Японии из-за ливней эвакуируют почти 850 тыс. человек Японские власти эвакуируют 847,5 тыс. человек в трех префектурах, расположенных на острове Кюсю на западе Японии, из-за угрозы наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.

Происшествия 12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.

Кино Умерла заслуженная артистка России Людмила Мальцева На 70-м году жизни скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Людмила Мальцева.

Экономика Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.

Общество Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Общество Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».

Авто Hyundai Tucson нового поколения будет трехрядным Как и все новинки корейской марки, Hyundai Tucson обзаведется массивной «каскадной» радиаторной решеткой, какую мы уже наблюдали на новом Santa Fe, Venue и еще увидим на совершенно новом Hyundai Creta.

Армия и оружие Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».

Космос SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста.

Общество В Заводском районе могут построить тоннель и очистить пруд Проходя по скверу имени Марины Расковой, Володин предложил главе Саратова Михаилу Исаеву продумать вопрос с очисткой пруда и его благоустройством.

Общество Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.

Здоровье Токсиколог рассказала о мерах предосторожности при употреблении грибов Врач-токсиколог столичного департамента здравоохранения Анастасия Симонова рассказала, что симптомы отравления могут быть разными, но чаще всего развиваются острые желудочно-кишечные расстройства.

Происшествия Солдат-срочник погиб в воинской части в Новосибирске Солдат из Тульской области, проходивший срочную воинскую службу в Новосибирске, обнаружен погибшим.

Происшествия Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде В одном из цехов судостроительного завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошел пожар, два человека погибли.

Здоровье Актер Александр Семчев похудел на 100 кг Известный актер театра и кино Александр Семчев, чей вес доходил до 190 кг, похудел практически вдвое, сбросив 100 килограммов лишнего веса.

Происшествия Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Политика Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату» Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.