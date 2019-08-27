с чего всё началось

Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Политика Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21 Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.

Спорт Логинов сообщил, что подпишет контракт с СБР Биатлонист Александр Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом 27 августа сообщает «Матч ТВ».

Армия и оружие Шойгу рассказал о трудностях при выполнении соглашений по Идлибу Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в сирийском городе Идлиб, выполняются российско-турецкие договоренности о создании демилитаризованной зоны.

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Политика Трамп упрекнул Обаму в присоединении Крыма к России Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не сумел предотвратить воссоединение Крыма с Россией.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Транспорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.

Шоу-бизнес Певец Юлиан прокомментировал сообщения о госпитализации Как сообщает РИА "Новости", таким образом Юлиан Васин опроверг сообщения, поступившие ранее.

Политика Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.

Экономика Беглов: расходы на социальные цели в бюджете Петербурга составят 73% Правительство Санкт-Петербурга планирует направить на социальные цели 73% городского бюджета, сообщил во вторник врио губернатора Александр Беглов, выступая на предвыборных дебатах по вопросам социальной политики.

Армия и оружие Украина обнародовала новые данные о потерях в «иловайском котле» Генеральный штаб ВСУ озвучил новые данные о потерях украинских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, согласно которым в «котле» погибли 220 украинских военных.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей Заведующий отделением хирургии ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал телеканалу 360, с чем связано массовое увольнение врачей.

Политика Путин прибыл в Казань на закрытие WorldSkills Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии закрытия чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, сообщают СМИ.

Армия и оружие Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.

Происшествия Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Теннис Мужа Серены Уильямс уличили в намеке на допинговое прошлое Шараповой Многие пользователи Twitter сочли такой поступок за критику Шараповой из-за ее допингового прошлого.

Общество Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.

Общество В резюме россиян появится графа о волонтерстве В следующем году в резюме на портале «Работа в России» появится графа «участие в волонтерских программах».

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.

Политика Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.

Шоу-бизнес Бурунов и Петров могут покинуть ряды завидных холостяков Не исключено, что Петров и Бурунов могут покинуть ряды завидных холостяков, пишет «Комсомольская правда».