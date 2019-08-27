с чего всё началось

Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Киберспорт Объявлена неделя бесплатной игры в Rainbow Six: Siege С 28 августа по 3 сентября французская компания объявляет бесплатное тестирование игры для владельцев PC, PS4 и Xbox One.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Политика Верховная рада определила ключевые задачи Киева по «развалу Московии» Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко отметила, что основной задачей Киева является декоммунизация России, передает ФАН.

Армия и оружие Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019 Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.

Здоровье Петербургский Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию школьников Специалисты напомнили о важности завтраков В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о правильном питании для петербургских школьников.

Политика Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ Ранее посольство России в Вашингтоне и российский МИД прокомментировали аналогичную жалобу сенатора Джонсона, который уверял, что ему было отказано в выдаче визы.

Транспорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.

Политика В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G7 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное участие Владимира Путина в саммите G7.

Политика ЛНР предложила Киеву обсудить ремонт моста на КПП «Станица Луганская» Руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко предложил представителям Киева совместно обсудить шаги по ремонту разрушенного пролета моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Происшествия Движение поездов на Московском центральном кольце восстановлено Движение поездов на первом пути Московского центрального кольца (МЦК) восстановлено и вводится в график, сообщается во вторник на странице столичного метро в Twitter.

Политика Патрушев обсудил с главой Минобороны Малайзии расследование по MH17 Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе встречи с министром обороны Малайзии Мохаммадом Сабу обсудил ход расследования по сбитому над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Происшествия Подростки пожаловались на «рабство» в трудовом лагере в Анапе Несовершеннолетние, приехавшие в трудовой лагерь «Уралочка» в Анапе, столкнулись с немыслимыми перегрузками, бессонными ночами, психологическим давлением и рукоприкладством, утверждают СМИ.

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Футбол Краснодар — Олимпиакос 1:1 (Перерыв) «Краснодар» опубликовал стартовый состав на ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».

Политика Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

Шоу-бизнес Бурунов и Петров могут покинуть ряды завидных холостяков Не исключено, что Петров и Бурунов могут покинуть ряды завидных холостяков, пишет «Комсомольская правда».

Религия Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы 28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.

Музыка Билли Айлиш рассказала, как проспала в России премию MTV VMA Американская певица Билли Айлиш призналась, что проспала церемонию вручения наград премии MTV Video Music Awards из-за выступления в России.

Футбол Проведение Евро-2020 обойдется России в более чем 6,3 млрд рублей Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 г. потребует финансирования в размере более чем 6,3 млрд руб. Такая сумма заложена в проект постановления правительства о программе подготовки российской части турнира.

Происшествия Минюст РФ изучает решение ЕСПЧ по делу Магнитского Министерство юстиции России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. родственникам аудитора Сергея Магнитского, сообщили 27 августа в пресс-службе ведомства.

Политика Путин угостил Эрдогана мороженым Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.

Интернет Facebook начал тестировать новый мессенджер для Instagram Компания Facebook начала тестировать новый мессенджер Instagram. Называться он будет Threads, что можно перевести как "нити".