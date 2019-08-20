Общество

ФАС оштрафовала CNN в России на 200 тыс. рублейТАСС 06:24

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала. Об этом говорится в сообщении ФАС, размещенном во вторник на ее сайте.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось
Как уточнила ФАС в пресс-релизе на своем сайте
, размер штрафа составил 200 тысяч рублей, он наложен на ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни".
РИА Новости06:13

Подробнее о событии

ФАС оштрафовала CNN за слишком громкий звук

РБК08:19

ФАС наложила на CNN штраф в размере 200 тысяч рублей

Газета.Ru07:07

ФАС оштрафовала CNN на 200 тысяч рублей за превышение уровня громкости в эфире

Новая газета06:27

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Комсомольская правда06:34

ФАС оштрафовала канал CNN на 200 тысяч рублей

Московский Комсомолец06:26

ФАС оштрафовала CNN в России на 200 тыс. рублей

ТАСС06:24

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

РИА Новости06:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 15:30, Ашберн
Армия и оружие

Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам

Обновлено в 05:56
Происшествия

Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя

Обновлено в 10:03
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 19:58
Кино

Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова

Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Футбол

Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником

Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика

Трамп поддерживает возвращение России в G8

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Футбол

«Спартак» победил ЦСКА в матче премьер-лиги

Московский "Спартак" в понедельник вечером переиграл ЦСКА в матче 6-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 15:05
Кино

Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено в 14:00
Происшествия

Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что из-за порывов ветра произошло нештатное приземление воздушного шара в Дмитровском городском округе.
Обновлено в 13:29
Политика

МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что позиции ряда западных стран касательно несогласованных акций протеста в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева

Обновлено в 01:34
Политика

Макрон анонсировал тему переговоров с Путиным во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах.
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие

Эксперты: США потеряли военное превосходство в Тихом океане

Обновлено в 06:59
Происшествия

Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Гаджеты

HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года

Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

Две станции мониторинга радиации, расположенные на Чукотке и в Якутии, возобновили передачу данных.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро

В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
Обновлено в 08:07
Экономика

Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото

Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

Обновлено вчера в 23:09
Общество

Использование мобильных телефонов в школах ограничат

Российским школам рекомендуют запретить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательное учреждение обязать учеников переводить гаджеты в режим «без звука».
Обновлено в 07:30
Футбол

Нападающий «Чарльтона» исполнил ленивый пенальти

Обновлено в 13:40
Экономика

В России собрались изменить правила работы ломбардов

Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
Обновлено в 08:40
Театры

В Калининграде устраивают международный театральный фестиваль

В Калининграде состоится Первый международный театральный фестиваль «Башня».
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

Обновлено в 05:57
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Здоровье

Врачи посоветовали россиянам отказаться от йода и зеленки

Врачи посоветовали россиянам отказаться от классических йода и зеленки.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США

"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Общество

В Гидрометцентре объяснили жаркую погоду в Москве

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о том, какая погода ожидается в Москве до конца текущей недели.
Обновлено в 07:14
Гаджеты

Компания TSMC представила самый мощный процессор в мире Cerebras

Обновлено в 04:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное