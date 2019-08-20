с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала. Об этом говорится в сообщении ФАС, размещенном во вторник на ее сайте.

ФАС оштрафовала CNN в России на 200 тыс. рублей

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