с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала. Об этом говорится в сообщении ФАС, размещенном во вторник на ее сайте.

ФАС оштрафовала CNN в России на 200 тыс. рублей

Транспорт Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной Московские центральные диаметры (МЦД) интегрируют с метрополитеном, а пересадку на станции подземки планируется сделать бесплатной.

Политика Песков: переговоры Путина и Макрона прошли позитивно Переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эмманюэля Макрона - в понедельник прошли в целом позитивно.

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Происшествия СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Музыка Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+» В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.

Происшествия В Греции разбился вертолет с россиянами на борту У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".

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Политика Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.

Авто Chevrolet назвала дату продаж новой Captiva Компания General Motors объявила дату старта продаж кроссовера Chevrolet Captiva новой генерации.

Армия и оружие Сирийская армия выбила террористов с высот над Хан-Шейхуном Сирийская армия заняла высоты Теллет-Нимр над городом Хан-Шейхун, который остается форпостом боевиков в Идлибе.

Футбол Егоров назвал отмененный гол Ригони больной ошибкой Напомним, встреча «Зенита» и «Ахмата» завершилась со счетом 0:0, а судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным допустила несколько ошибок, повлиявших на результат матча.

Общество В России ускорилась естественная убыль населения Темп естественной убыли населения в России увеличивается, – сообщает Росстат.

Происшествия Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».

Происшествия В Челябинске скончалась одна из пострадавших при ДТП с микроавтобусом Семнадцатилетняя девушка, пострадавшая после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, умерла в больнице, в лечебных учреждениях остаются еще пять пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

Происшествия Суд в Москве вновь арестовал Илью Яшина на 10 суток Накануне суд отказался рассматривать вопрос об аресте Яшина, вернув материалы дела в полицию для устранения недостатков.

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Политика Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара отказалась от приветственного каравая, предложенного ей и ее супругу в аэропорту Киева.