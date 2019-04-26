ФАС одобрила сделку по слиянию ретейлеров «Дикси» и «Красное и Белое»ТАСС 03:34

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила сделку по слиянию ретейлеров "Дикси" и "Красное и Белое". Об этом сообщил ТАСС представитель мажоритарных акционеров "Дикси".

ФАС одобрила сделку по слиянию ретейлеров «Дикси» и «Красное и Белое»

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