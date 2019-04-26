Общество
ФАС одобрила сделку по слиянию ретейлеров «Дикси» и «Красное и Белое»ТАСС 03:34
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила сделку по слиянию ретейлеров "Дикси" и "Красное и Белое". Об этом сообщил ТАСС представитель мажоритарных акционеров "Дикси".
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Путин стал почетным доктором университета Цинхуа
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Внедорожник Mitsubishi Pajero попрощался с Японией
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Происшествия
В Братске школьника насмерть придавило деревянными поддонами
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Только половина опрошенных россиян, по данным ВЦИОМа, смогла правильно ответить на вопрос о том, что именно празднуют в Пасху.
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Войска ВСУ привели в полную боеготовность перед Пасхой
Подразделения Вооруженных Сил Украины приведены в полную боевую готовность и готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки в период празднования Пасхи.
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На основании проверки прокуратуры УФАС по Вологодской области в конце 2018 года признал «Ростелеком» и «Техносервъ А/C» заключившими картельный сговор, в действиях ЦОРБ также выявлены нарушения законодательства.
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Ural Music Night объявила имена новых хедлайнеров
Организаторы международного музыкального фестиваля Ural Music Night объявили имена новых хедлайнеров.
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Зеленский улетел отдыхать в Турцию
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Звезда «Дома-2» 24-летняя Ирина Пинчук дважды пыталась обрести счастье и построить любовь на проекте, возвращаясь туда после перерыва.
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Футбол
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго сегодня должен пройти медосмотр, после которого точно выяснится ситуация с его коленом.
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Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
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Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Наука
Ученые создали огнезащитное покрытие для дерева. Из дерева!
Наноцеллюлоза при нанесении на дерево естественным образом прилипает к нему и создает воздухонепроницаемый барьер, который удерживает кислород от проникновения на поверхность древесины.
Обновлено в 02:56
Кино
Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ
Обновлено вчера в 11:48
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Чистая прибыль Ford в I квартале сократилась на 34%
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Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курс российской валюты на старте торгов в пятницу, 26 апреля, умеренно снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Из-за России Украина потребовала экстренное заседание Совбеза ООН
Украинская сторона обратилась в Совбез ООН с просьбой о проведении экстренного заседания из-за решения России упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 01:10