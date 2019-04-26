Общество

ФАС одобрила сделку по слиянию ретейлеров «Дикси» и «Красное и Белое»ТАСС 03:34

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила сделку по слиянию ретейлеров "Дикси" и "Красное и Белое". Об этом сообщил ТАСС представитель мажоритарных акционеров "Дикси".
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ФАС одобрила слияние сетей «Красное и Белое», «Дикси» и «Бристоль»

Rambler News Service03:41

ФАС одобрила объединение «Дикси», «Бристоля» и «Красного&Белого»

ПРАЙМ03:35

ФАС дала добро на объединение «Дикси», «Бристоля» и «Красного&белого»

Бизнес.Ру03:59

ФАС одобрила слияние ретейлеров «Дикси» и «Красное и Белое»

ФАН03:33

ФАС одобрила слияние сетей «Дикси» и Красное и Белое»

Экономика сегодня03:32

ФАС одобрила сделку по слиянию ретейлеров «Дикси» и «Красное и Белое»

ТАСС03:34

ФАС одобрила слияние «Дикси», «Красного&Белого» и «Бристоля»

News.ru03:44
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Политика

Путин стал почетным доктором университета Цинхуа

Обновлено в 03:16
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Политика

Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы

Министерство юстиции США захотело получить информацию о возможных связях украинских деятелей с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, заявил президент Дональд Трамп телеканалу Fox News.
Обновлено в 03:40
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки

В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Адвокат Аршавина: «Андрей скучает по дочке, но боится провокаций»

Футболист не видел Есению около трех месяцев. Андрей Аршавин разводится с женой Алисой через суд и ждет, когда процесс закончится.
Обновлено в 01:00
Кино

В Минкультуры объяснили перенос проката фильма «По воле божьей»

В пресс-службе Минкультуры сообщили, что выход фильма «По воле божьей» Франсуа Озона перенесли по причине поздней подачи документов прокатчиком.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Авто

Внедорожник Mitsubishi Pajero попрощался с Японией

Компания Mitsubishi провожает Pajero на заслуженный отдых.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

В Братске школьника насмерть придавило деревянными поддонами

Мальчик, ученик 4 класса, спрыгнул с забора на деревянные поддоны, складированные у продовольственного магазина.
Обновлено в 03:38
Общество

Половина россиян не смогла назвать смысла празднования Пасхи

Только половина опрошенных россиян, по данным ВЦИОМа, смогла правильно ответить на вопрос о том, что именно празднуют в Пасху.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Войска ВСУ привели в полную боеготовность перед Пасхой

Подразделения Вооруженных Сил Украины приведены в полную боевую готовность и готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки в период празднования Пасхи.
Обновлено в 02:42
Экономика

У дорожных камер зафиксированы нарушения

На основании проверки прокуратуры УФАС по Вологодской области в конце 2018 года признал «Ростелеком» и «Техносервъ А/C» заключившими картельный сговор, в действиях ЦОРБ также выявлены нарушения законодательства.
Обновлено вчера в 18:36
Музыка

Ural Music Night объявила имена новых хедлайнеров

Организаторы международного музыкального фестиваля Ural Music Night объявили имена новых хедлайнеров.
Обновлено в 02:53
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук довела до слез Валерия Блюменкранца

Звезда «Дома-2» 24-летняя Ирина Пинчук дважды пыталась обрести счастье и построить любовь на проекте, возвращаясь туда после перерыва.
Обновлено в 03:50
Футбол

У Жиго подозрение на травму мениска. Сегодня должен пройти медосмотр

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго сегодня должен пройти медосмотр, после которого точно выяснится ситуация с его коленом.
Обновлено в 01:25
Политика

Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

Обновлено в 01:31
Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено вчера в 07:54
Наука

Ученые создали огнезащитное покрытие для дерева. Из дерева!

Наноцеллюлоза при нанесении на дерево естественным образом прилипает к нему и создает воздухонепроницаемый барьер, который удерживает кислород от проникновения на поверхность древесины.
Обновлено в 02:56
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено вчера в 11:48
Авто

Чистая прибыль Ford в I квартале сократилась на 34%

Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. в первом квартале 2019 года сократилась на 34% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года — до 1,146 миллиарда долларов, сообщается в отчете компании.
Обновлено в 01:13
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено вчера в 08:28
Футбол

Николай Комличенко: расстались с ФК «Краснодар» в хороших отношениях

Обновлено в 01:22
Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курс российской валюты на старте торгов в пятницу, 26 апреля, умеренно снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:27
Политика

Из-за России Украина потребовала экстренное заседание Совбеза ООН

Украинская сторона обратилась в Совбез ООН с просьбой о проведении экстренного заседания из-за решения России упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 01:10
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Предприниматель. Владелец и президент Группы компаний «Меркурий» в которую, в частности, входят крупнейший в России табачный дистрибьютор Группа компаний «Мегаполис», розничная сеть «Дикси» и крупный девелопер - «Меркурий Девелопмент».
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Российская компания, владеющая крупной продовольственной розничной сетью. Головная структура группы - Публичное акционерное общество «Дикси Групп». Главный офис - в Москве.
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