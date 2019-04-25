Экономика
ФАС одобрила сделку по продаже сети «Лента»Моллы.Ru вчера в 10:16
Федеральная антимонопольная служба приняла решение одобрить сделку по приобретению инвестиционной компанией «Севергрупп» около 42% торговой сети «Лента», третьего по объему выручки продуктового ритейлера на российском рынке.
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Большой передел ретейла? Что означают сделки с «Магнитом», «Лентой» и «Красное & Белое»
Forbes24 апреля в 06:16
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Политика
Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию
Обновлено в 03:16
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину
Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
Обновлено в 04:11
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Экономика
Биткоин обвалился из-за потери Bitfinex $850 миллионов
Bitfinex и Tether признаны виновными прокуратурой Нью-Йорка по делу о потере $850 млн, принадлежавшим, в том числе, клиентам двух компаний.
Обновлено в 04:10
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Происшествия
На юго-западе Китая двух наркоторговцев приговорили к смертной казни
Двое наркоторговцев были приговорены к смерти судом провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:07
Хоккей
Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы
Министерство юстиции США захотело получить информацию о возможных связях украинских деятелей с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, заявил президент Дональд Трамп телеканалу Fox News.
Обновлено в 03:40
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Происшествия
Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Кино
В новых «Мстителях» впервые покажут гея
Обновлено в 02:55
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Спорт
Волейбольный «Зенит» поборется с «Факелом» за бронзу чемпионата России
В первом матче полуфинала, который проходил в Кемерово, сине-бело-голубые уступили со счетом 0:3. В Петербурге «Зенит» тоже не смог победить, несмотря на поддержку болельщиков.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Путин поддержал идею о строительстве нового моста на остров Русский
Обновлено вчера в 07:08
Космос
В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО
Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
Гвардиола назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в истории АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после выездной победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в Премьер-лиге эмоционально высказался о своей команде.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Братске школьника насмерть придавило деревянными поддонами
Мальчик, ученик 4 класса, спрыгнул с забора на деревянные поддоны, складированные у продовольственного магазина.
Обновлено в 03:38
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Общество
Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи
Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки
В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Космос
Пасха в 2019 году может стать последней для жителей Земли, - учёные
Учёные предвещаю апокалипсис на Пасху. По мнению специалистов, планету окутает холод и придет вечная мерзлота.
Обновлено в 01:48
Политика
Путин стал почетным доктором университета Цинхуа
Президент России Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа, который закончил председатель Китая Си Цзиньпин.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»
Обновлено вчера в 06:08
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38