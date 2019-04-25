Экономика

ФАС одобрила сделку по продаже сети «Лента»Моллы.Ru вчера в 10:16

Федеральная антимонопольная служба приняла решение одобрить сделку по приобретению инвестиционной компанией «Севергрупп» около 42% торговой сети «Лента», третьего по объему выручки продуктового ритейлера на российском рынке.
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ФАС одобрила сделку по покупке Мордашовым 42% сети гипермаркетов «Лента»

РБКвчера в 11:37

ФАС одобрила сделку по покупке почти 42% «Ленты»

ТАССвчера в 08:47

ФАС разрешила «Севергрупп» Мордашова купить «Ленту»

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ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»

Коммерсантъвчера в 08:55

ФАС одобрила покупку «Севергрупп» доли TPG Group и ЕБРР в «Ленте»

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ФАС разрешила «Севергрупп» купить акции ритейлера «Лента»

Интерфаксвчера в 09:39

Большой передел ретейла? Что означают сделки с «Магнитом», «Лентой» и «Красное & Белое»

Forbes24 апреля в 06:16
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Политика

Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию

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Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
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Экономика

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Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Происшествия

На юго-западе Китая двух наркоторговцев приговорили к смертной казни

Двое наркоторговцев были приговорены к смерти судом провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.
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Обновлено вчера в 11:56
Политика

Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы

Министерство юстиции США захотело получить информацию о возможных связях украинских деятелей с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, заявил президент Дональд Трамп телеканалу Fox News.
Обновлено в 03:40
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Происшествия

Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР

Обновлено вчера в 17:24
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Кино

В новых «Мстителях» впервые покажут гея

Обновлено в 02:55
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Спорт

Волейбольный «Зенит» поборется с «Факелом» за бронзу чемпионата России

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Обновлено вчера в 21:11
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Путин поддержал идею о строительстве нового моста на остров Русский

Обновлено вчера в 07:08
Космос

В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО

Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Футбол

Гвардиола назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в истории АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после выездной победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в Премьер-лиге эмоционально высказался о своей команде.
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Происшествия

В Братске школьника насмерть придавило деревянными поддонами

Мальчик, ученик 4 класса, спрыгнул с забора на деревянные поддоны, складированные у продовольственного магазина.
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Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Общество

Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи

Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки

В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Пасха в 2019 году может стать последней для жителей Земли, - учёные

Учёные предвещаю апокалипсис на Пасху. По мнению специалистов, планету окутает холод и придет вечная мерзлота.
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Путин стал почетным доктором университета Цинхуа

Президент России Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа, который закончил председатель Китая Си Цзиньпин.
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Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»

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Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

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Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
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Хоккей

Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира

Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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