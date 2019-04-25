Экономика

ФАС одобрила сделку по покупке почти 42% «Ленты»ТАСС 08:47

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и "Севергрупп" по покупке почти 42% "Ленты", обязательное предложение по выкупу акций компании для миноритариев ожидается не позднее 1 мая.
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ФАС одобрила сделку по покупке Мордашовым 42% сети гипермаркетов «Лента»

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ФАС одобрила сделку по покупке почти 42% «Ленты»

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ФАС разрешила «Севергрупп» купить акции ритейлера «Лента»

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ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»

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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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