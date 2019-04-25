ФАС одобрила сделку по покупке почти 42% «Ленты»ТАСС 08:47

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и "Севергрупп" по покупке почти 42% "Ленты", обязательное предложение по выкупу акций компании для миноритариев ожидается не позднее 1 мая.

ФАС одобрила сделку по покупке почти 42% «Ленты»

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