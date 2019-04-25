Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке почти 42% «Ленты»ТАСС 08:47
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и "Севергрупп" по покупке почти 42% "Ленты", обязательное предложение по выкупу акций компании для миноритариев ожидается не позднее 1 мая.
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Обновлено в 11:12
Общество
В Москве на Пасху обещают резкое похолодание
Похолодание начнется вечером в субботу или утром в воскресенье.
Обновлено в 08:28
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Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как отметить майские праздники без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:30
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Обновлено в 16:48
Футбол
«Вильярреал» в гостях обыграл «Реал Сосьедад» в матче Примеры
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Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
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Политика
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Центризбирком намеренно затягивает оглашение официальных результатов выборов.
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Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
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Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
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