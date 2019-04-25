Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»Коммерсантъ 08:55
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
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Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено в 17:25
Политика
Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину меч
После переговоров на острове Русский лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину меч.
Обновлено в 06:33
Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Обновлено в 17:52
Политика
Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской
Как сообщает канал NewsOne, нардеп Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
Обновлено в 19:11
Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей Донбасса
Указ Путина о предоставлении гражданства В среду Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 18:54
Энергетика
Китайцы стали крупнейшими иностранными инвесторами завода НОВАТЭКа
НОВАТЭК подписал два обязывающих соглашения о вхождении в проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» с китайскими CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC, каждая получит по 10%, сообщила российская компания.
Обновлено в 13:55
Политика
Путин поддержал идею о строительстве нового моста на остров Русский
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, на которой поддержал идею о строительстве моста на остров Русский через остров Елена.
Обновлено в 07:08
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 17:50
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено в 17:24
Происшествия
В Москве пожарные спасли более 20 человек из горящего дома
Пожар тушили 70 человек личного состава. Пожарные спасли 23 человека, в том числе двоих детей.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Транспорт
Автомобилисты рискуют отметить майские праздники в пробках
На каких участках дороги движение будет затруднено Ближайшие два дня столичных автомобилистов ждут серьезные пробки.
Обновлено в 14:47
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
Обновлено в 18:43
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Общество
Yle (Финляндия): почему церковь получает полмиллиарда, а голодающие дети — нет? (Yle)
Всего за несколько часов разоренный пожаром собор Парижской Богоматери собрал пожертвований на полмиллиарда евро.
Обновлено в 17:49
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Хетафе»
В матче 34-го тура чемпионата Испании "Хетафе" и "Реал" разошлись миром.
Обновлено в 17:23
Музыка
После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Пьяный Николас Кейдж спел в караоке
Обновлено в 13:48
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ
Ветераны Великой Отечественной войны получат выплату в размере 10 тысяч рублей, приуроченную ко Дню Победы.
Обновлено в 04:57
Здоровье
ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии
Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено в 13:35
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже более 30 граждан Венесуэлы в Карибском море
Тридцать три человека считаются пропавшими без вести в результате кораблекрушения судна, отправившегося из венесуэльского города Гуирия в штате Сукре в Тринидад и Тобаго, сообщило венесуэльское издание Nacional.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»
В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Пугачева вышла на сцену в дерзком наряде
В финале Алла Борисовна вышла на сцену, чтобы поблагодарить своих коллег и поклонников.
Обновлено в 06:31