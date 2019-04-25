Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»Коммерсантъ 08:55
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
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Обновлено в 10:15
Политика
Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове
Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
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Общество
В столице Канады введен режим ЧС из-за ожидаемых ливней
В столице Канады Оттаве введен режим ЧС в связи с ожидаемыми ливнями и вызванным ими подъемом воды в реке Оттава.
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Ученые рассказали, как выживает бактерия «смелый путешественник»
Микробиологи из Томска первыми в мире выделили из глубинных подземных вод бактерию Desulforudis audaxviator, что с латыни переводится как "смелый путешественник".
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В минувшую среду, 24 апреля, российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортом жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 16:08
Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
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Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
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Политика
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Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
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Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Наука
Странные захоронения железного века в Оксфордшире
В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.
Обновлено в 10:23
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
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Чартерные рейсы между РФ и Египтом возобновят к октябрю
Обновлено в 04:11
Политика
Савченко сравнила Порошенко и Януковича
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила нынешнего президента Украины Петра Порошенко с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.
Обновлено в 16:38
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Происшествия
Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте
Обновлено в 19:48
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Политика
ЦИК Украины отрицает обвинения в затягивании объявления итогов выборов
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко отрицает обвинения избранного президента страны Владимира Зеленского в том, что ведомство затягивает объявление результатов выборов.
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Интернет
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook
Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
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Политика
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине
В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 15:05
Театры
Гендиректор Большого театра рассказал о планах реконструкции
Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин рассказал о том, когда же начнутся работы по обновлению Камерной сцены имени Бориса Покровского.
Обновлено в 19:23
Происшествия
В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
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Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Выдачу паспортов в Донбассе МИД Украины сравнил с действиями нацистов
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что указ об упрощенном получении паспортов РФ жителям Донбасса напомнил ей действия нацистов во время Второй мировой войны.
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Политика
Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни
По словам Кадырова, санкции мало беспокоят Хучиева, поскольку он и раньше не посещал США.
Обновлено в 13:46