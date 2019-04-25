Экономика

ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»Коммерсантъ 08:55

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
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ФАС одобрила сделку по покупке Мордашовым 42% сети гипермаркетов «Лента»

РБК11:37

ФАС одобрила сделку по покупке почти 42% «Ленты»

ТАСС08:47

ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»

Коммерсантъ08:55

ФАС разрешила «Севергрупп» купить акции ритейлера «Лента»

Интерфакс09:39

ФАС одобрила покупку «Севергрупп» доли TPG Group и ЕБРР в «Ленте»

ПРАЙМ08:54

ФАС разрешила «Севергрупп» Мордашова купить «Ленту»

Retailer.ru09:53

Большой передел ретейла? Что означают сделки с «Магнитом», «Лентой» и «Красное & Белое»

Forbesвчера в 06:16
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 20:42, Ашберн
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Православные отмечают Великую Пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
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Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
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Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%

В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
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Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
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Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
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Савченко сравнила Порошенко и Януковича

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Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте

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Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
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ЦИК Украины отрицает обвинения в затягивании объявления итогов выборов

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко отрицает обвинения избранного президента страны Владимира Зеленского в том, что ведомство затягивает объявление результатов выборов.
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Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook

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Заседание Совета Безопасности ООН по Украине

В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН.
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Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин рассказал о том, когда же начнутся работы по обновлению Камерной сцены имени Бориса Покровского.
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Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни

По словам Кадырова, санкции мало беспокоят Хучиева, поскольку он и раньше не посещал США.
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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