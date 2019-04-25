Экономика

ФАС одобрила сделку по покупке 42% «Ленты»Rambler News Service вчера в 09:20

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты», сообщили RNS в пресс-службе ритейлера.
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ФАС одобрила сделку по покупке Мордашовым 42% сети гипермаркетов «Лента»

РБКвчера в 11:37

ФАС одобрила покупку «Севергрупп» доли TPG Group и ЕБРР в «Ленте»

ПРАЙМвчера в 08:54

ФАС разрешила «Севергрупп» купить акции ритейлера «Лента»

Интерфаксвчера в 09:39

ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»

Коммерсантъвчера в 08:55

ФАС одобрила сделку по покупке почти 42% «Ленты»

ТАССвчера в 08:47

ФАС разрешила «Севергрупп» Мордашова купить «Ленту»

Retailer.ruвчера в 09:53

Большой передел ретейла? Что означают сделки с «Магнитом», «Лентой» и «Красное & Белое»

Forbes24 апреля в 06:16
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

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Текслер отправил в отставку вице-губернатора Тефтелева

Чиновник освобожден от должности сегодняшним числом Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя главы региона Евгения Тефтелева.
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Армия и оружие

Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»

Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
Наука

Биологи из МГУ раскрыли секреты работы белка-«пособника» рака

Обновлено в 04:22
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Политика

В Сети выставили на продажу старую визитку Путина за 650 тысяч рублей

Жительница Санкт-Петербурга выставила на продажу старую визитку президента России Владимира Путина за 650 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:50
Гаджеты

Опубликованы качественные изображения и видео «iPhone 11»

Издание CashKaro.com совместно с инсайдером OnLeaks опубликовали качественные изображения следующей модели iPhone, которая, вероятно, будет представлена в начале осени.
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В России банда похитила и изнасиловала девушку в отместку ее отцу

Обновлено в 02:51
Единоборства

Дос Сантос: нокаутирую Нганну во втором раунде

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с Франсисом Нганну, который состоится 6 июля на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе.
Обновлено в 05:24
Футбол

Самый издевательский пенальти сезона забит в чемпионате Австралии

Хавбек клуба «Брисбен Роар» Эрик Ботеак в поединке чемпионата Австралии против команды «Аделаида Юнайтед» реализовал пенальти в очень необычном стиле.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Баскетбол

Попович вышел на второе место по количеству матчей в плей-офф НБА

Для главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича шестой матч серии первого раунда с «Денвер Наггетс» стал 283-м в плей-офф НБА за карьеру.
Обновлено в 02:32
Политика

Зеленский тайно встретился с Гройсманом

Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Принц Гарри с Кейт Миддлтон сбежали от Меган Маркл накануне родов

Напомним, Меган Маркл не покидает резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Жена принца Гарри скоро родит первенца.
Обновлено в 02:19
Общество

В Новосибирске скончался Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров

Обновлено в 04:16
Экономика

К российскому аналогу SWIFT присоединился второй иностранный банк

Евразийским банк, ставший вторым нерезидентом в «русском» SWIFT, принадлежит казахстанским бизнесменам Алиджану Ибрагимову, Александру Машкевичу и Патоху Шодиеву в равных долях 33,3%. У казахстанского банка есть одноименная российская «дочка» — Евразийский банк.
Обновлено в 01:00
Хоккей

Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира

Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
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Кино

В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Здоровье

Главврачом Иркутского перинатального центра назначили Ольгу Бортник

26 апреля главврачом Иркутского городского перинатального центра назначили Ольгу Бортник. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Обновлено в 03:50
Политика

Путин упростил получение паспортов жителями ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса. Документ опубликовал сайт Кремля.
Обновлено 24 апреля в 09:55
Авто

УАЗ показал обновленный «Патриот» для ДПС

На IV конференции «Безопасная дорога» Ульяновский автозавод представил особую версию обновленного УАЗ «Патриот», предназначенного для работы в полиции.
Обновлено вчера в 15:18
Хоккей

«Сан-Хосе» подписал контракт с нападающим Юртайкиным

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с российским нападающим Данилом Юртайкиным.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В ТК «Питер» на Типанова изъяли более 116 кг санкционки

В ходе проверки было изъято более 116 кг запрещенной к ввозу европейской молочной и мясной продукции.
Обновлено в 04:53
Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Политика

Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию

Обновлено в 03:16
Происшествия

У космодрома Восточный произошел пожар

Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Авто

Фирма Volkswagen начала тесты фильтров тормозной пыли

По оценке MANN+HUMMEL, в Германии тормозная пыль «производится» в количестве 10 000 тонн в год.
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Путешествия

В Крыму ждут на майские праздники на 40% больше туристов

В первом квартале 2019 года в Крыму в Крыму отдохнуло уже 356,5 тысяч туристов, что на 33% выше уровня аналогичного периода 2018 года, отметил министр.
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На Кубани юношу и девушку ударило током на крыше поезда

В Краснодаре 18-летнего парня и 17-летнюю девушку ударило током высокого напряжения при попытке забраться на грузовой вагон поезда-зерновоза.
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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