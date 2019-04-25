Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке 42% «Ленты»Rambler News Service вчера в 09:20
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты», сообщили RNS в пресс-службе ритейлера.
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Большой передел ретейла? Что означают сделки с «Магнитом», «Лентой» и «Красное & Белое»
Forbes24 апреля в 06:16
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:23
Политика
Текслер отправил в отставку вице-губернатора Тефтелева
Чиновник освобожден от должности сегодняшним числом Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя главы региона Евгения Тефтелева.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»
Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
Наука
Биологи из МГУ раскрыли секреты работы белка-«пособника» рака
Обновлено в 04:22
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Политика
В Сети выставили на продажу старую визитку Путина за 650 тысяч рублей
Жительница Санкт-Петербурга выставила на продажу старую визитку президента России Владимира Путина за 650 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:50
Гаджеты
Опубликованы качественные изображения и видео «iPhone 11»
Издание CashKaro.com совместно с инсайдером OnLeaks опубликовали качественные изображения следующей модели iPhone, которая, вероятно, будет представлена в начале осени.
Обновлено в 02:42
Единоборства
Дос Сантос: нокаутирую Нганну во втором раунде
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с Франсисом Нганну, который состоится 6 июля на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе.
Обновлено в 05:24
Футбол
Самый издевательский пенальти сезона забит в чемпионате Австралии
Хавбек клуба «Брисбен Роар» Эрик Ботеак в поединке чемпионата Австралии против команды «Аделаида Юнайтед» реализовал пенальти в очень необычном стиле.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи
В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Баскетбол
Попович вышел на второе место по количеству матчей в плей-офф НБА
Для главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича шестой матч серии первого раунда с «Денвер Наггетс» стал 283-м в плей-офф НБА за карьеру.
Обновлено в 02:32
Политика
Зеленский тайно встретился с Гройсманом
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Принц Гарри с Кейт Миддлтон сбежали от Меган Маркл накануне родов
Напомним, Меган Маркл не покидает резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Жена принца Гарри скоро родит первенца.
Обновлено в 02:19
Экономика
К российскому аналогу SWIFT присоединился второй иностранный банк
Евразийским банк, ставший вторым нерезидентом в «русском» SWIFT, принадлежит казахстанским бизнесменам Алиджану Ибрагимову, Александру Машкевичу и Патоху Шодиеву в равных долях 33,3%. У казахстанского банка есть одноименная российская «дочка» — Евразийский банк.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Здоровье
Главврачом Иркутского перинатального центра назначили Ольгу Бортник
26 апреля главврачом Иркутского городского перинатального центра назначили Ольгу Бортник. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Обновлено в 03:50
Политика
Путин упростил получение паспортов жителями ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса. Документ опубликовал сайт Кремля.
Обновлено 24 апреля в 09:55
Авто
УАЗ показал обновленный «Патриот» для ДПС
На IV конференции «Безопасная дорога» Ульяновский автозавод представил особую версию обновленного УАЗ «Патриот», предназначенного для работы в полиции.
Обновлено вчера в 15:18
Хоккей
«Сан-Хосе» подписал контракт с нападающим Юртайкиным
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с российским нападающим Данилом Юртайкиным.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В ТК «Питер» на Типанова изъяли более 116 кг санкционки
В ходе проверки было изъято более 116 кг запрещенной к ввозу европейской молочной и мясной продукции.
Обновлено в 04:53
Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Политика
Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию
Обновлено в 03:16
Происшествия
У космодрома Восточный произошел пожар
Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Авто
Фирма Volkswagen начала тесты фильтров тормозной пыли
По оценке MANN+HUMMEL, в Германии тормозная пыль «производится» в количестве 10 000 тонн в год.
Обновлено в 02:30
Путешествия
В Крыму ждут на майские праздники на 40% больше туристов
В первом квартале 2019 года в Крыму в Крыму отдохнуло уже 356,5 тысяч туристов, что на 33% выше уровня аналогичного периода 2018 года, отметил министр.
Обновлено в 03:40
Происшествия
На Кубани юношу и девушку ударило током на крыше поезда
В Краснодаре 18-летнего парня и 17-летнюю девушку ударило током высокого напряжения при попытке забраться на грузовой вагон поезда-зерновоза.
Обновлено в 05:29