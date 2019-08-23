с чего всё началось

Хоккей «Вашингтон» выступил с заявлением по дисквалификации Кузнецова Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выступил с официальным заявлением относительно дисквалификации Международной федерацией хоккея (IIHF) российского форварда Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Политика Зеленский рассказал, с чего начинается его утро Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.

Политика Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.

Космос НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА», сообщил диктор НАСА в ходе трансляции стыковки.

Политика Савченко заявила об украинизации России Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.

Происшествия Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача Ранее чиновники сообщили, что обследование участников ликвидации последствий ЧП не выявило у них проблем со здоровьем.

Баскетбол Мэттью Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLS Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем «Остина», сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Политика В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец» Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Армия и оружие Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

Общество Минздрав сообщил об отсутствии дефицита инсулина в России "В связи с публикацией в СМИ Минздрав России отмечает, что дефицит инсулина в Российской Федерации отсутствует, объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, проблем с закупками препарата нет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

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Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото романтического ужина на берегу моря Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором компания из четырех старых друзей ужинает при свечах на побережье в Юрмале.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Наука Практика в течение 10 000 часов не сделает из человека эксперта Бытует мнение, что если 10 тысяч часов заниматься каким-либо делом, то можно стать в этой сфере настоящим экспертом.

Происшествия Коллекторы обстреляли мужчину и его 9-летнюю дочь в Подмосковье В результате происшествия пострадал и мужчина, и его дочь. Они обратились в больницу с ранениями в область ног.