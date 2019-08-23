Экономика

ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М»Ведомости вчера в 12:44

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».
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с чего всё началось
В июне «Коммерсант
» со ссылкой на источники сообщал, что НПФ «Благосостояние» договорился о продаже лизинговой компании «Трансфин-М» (ТФМ) структуре Тайчера «ТФМ-ГАРАНТ».
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