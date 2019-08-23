Экономика
ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М»Ведомости вчера в 12:44
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».
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В июне «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что НПФ «Благосостояние» договорился о продаже лизинговой компании «Трансфин-М» (ТФМ) структуре Тайчера «ТФМ-ГАРАНТ».Rambler News Serviceвчера в 14:12
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ФАС подтвердила одобрение сделки по продаже лизинговой компании «Трансфин-М»
Rambler News Serviceвчера в 14:12
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Авто
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Компания Audi позиционирует новинку как «концептуальный внедорожник с электроприводом будущего».
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В результате происшествия пострадал и мужчина, и его дочь. Они обратились в больницу с ранениями в область ног.
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