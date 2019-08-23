Экономика
КоммерсантъФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера». Позднее ведомство уточнило, что была одобрена заявка компании «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова.
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ФАС одобрила покупку акций «Трансконтейнера» структурой Абрамовича и Абрамова
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