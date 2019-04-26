ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Красное и белое» и «Бристоль»Общественное телевидение России 09:43

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по слиянию торговой сети «Дикси» с алкогольными ритейлерами «Бристоль» и «Красное и Белое». Эту информацию подтвердили представители компаний, передает ОТР.

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Красное и белое» и «Бристоль»

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