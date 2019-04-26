Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»Коммерсантъ 04:14

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое». Информацию подтвердил «РИА Новости» представитель мажоритарных акционеров объединенного бизнеса.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФАС одобрила слияние ретейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

РБК04:44

ФАС одобрила сделку по слиянию ретейлеров «Дикси» и «Красное и Белое»

ТАСС03:34

Объединению сети «Красное&Белое» с конкурентами дали ход

URA.Ru04:22

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Коммерсантъ04:14

ФАС одобрила слияние сетей «Красное и Белое», «Дикси» и «Бристоль»

Rambler News Service03:41

ФАС одобрила объединение «Дикси», «Бристоля» и «Красного&Белого»

ПРАЙМ03:35

ФАС разрешила объединить «Дикси» и «Красное и белое»

Ведомости04:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 02:48
Спорт

Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова

Обновлено в 08:46
Общество

В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 08:00
Футбол

Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона

Вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов будут освобождены от своих должностей по окончании нынешнего сезона, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 08:18
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Космос

Ученые раскрыли тайну фиолетовых радуг в арктическом небе

Обновлено в 08:33
Футбол

Тульский «Арсенал» одержал победу над «Спартаком»

Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено в 05:36
Происшествия

В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина

Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Политика

Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Авто

Определена средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом

По итогам продаж на вторичном рынке автомобилей в 2018 году была выведена средняя стоимость подержанной машины.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд

Материалы первого уголовного дела о пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня» поступили в Заводский районный суд Кемерова из Генпрокуратуры России.
Обновлено в 02:09
Политика

ЕС изучит принятый Радой закон об исключительности украинского языка

Евросоюз изучит принятый Верховной радой Украины закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 07:20
Политика

В ЛНР сообщили об очередях за российскими паспортами

В самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начался прием документов на получение российских паспортов.
Обновлено в 08:50
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Политика

Медведчук заявил о зависти к его родству с Путиным

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинские политики и журналисты, которые постоянно называют его кумом президента России Владимира Путина, на самом деле ему просто завидуют.
Обновлено в 08:37
Наука

Видеоигры не вредят социальному развитию детей

Новое продольное исследование, проведенное в Норвегии, было посвящено тому, как видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено 23 апреля в 01:24
Финансы

Аналитики Райффайзенбанка ожидают ослабления рубля в мае

С учетом отложенных покупок Минфин может купить в мае 5,9—6,9 млрд долларов, что существенно выше апрельских объемов — 4,8 млрд долларов.
Обновлено в 08:02
Политика

Боевика из Дагестана экстрадировали из Марокко в Россию

Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях Саламов вел пропагандистскую работу среди жителей Дагестана, являясь сторонником террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 05:52
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Футбол

Руководство «Реала» хочет продать Иско. Зидан против

Зинедин Зидан не хочет продавать испанского полузащитника "Реала" Иско.
Обновлено в 07:24
Авто

Названы самые распространённые проблемы водителей в Петербурге

На втором по популярности месте среди главных проблем водителей в Петербурге расположился прокол колёс.
Обновлено в 08:22
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика

Nord Stream 2 AG наносит ответный удар

В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 01:00
Кино

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован

В Москве госпитализирован бывший президент СССР Михаил Горбачев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:40
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Общество

В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула

Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Экс-сотрудник ФСБ обвиняется в хищении 490 млн рублей

Ранее ТАСС сообщал, что следствие просит Басманный суд заключить под стражу экс-сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по делу о мошенничестве.
Обновлено в 08:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Альбертович Кесаев
Российский предприниматель
Предприниматель. Владелец и президент Группы компаний «Меркурий» в которую, в частности, входят крупнейший в России табачный дистрибьютор Группа компаний «Мегаполис», розничная сеть «Дикси» и крупный девелопер - «Меркурий Девелопмент».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное