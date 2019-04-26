Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»Коммерсантъ 04:14
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое». Информацию подтвердил «РИА Новости» представитель мажоритарных акционеров объединенного бизнеса.
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Зеленский улетел отдыхать в Турцию
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
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Футбол
Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона
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Ученые раскрыли тайну фиолетовых радуг в арктическом небе
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Тульский «Арсенал» одержал победу над «Спартаком»
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Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
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Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
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Авто
Определена средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом
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Первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд
Материалы первого уголовного дела о пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня» поступили в Заводский районный суд Кемерова из Генпрокуратуры России.
Обновлено в 02:09
Политика
ЕС изучит принятый Радой закон об исключительности украинского языка
Евросоюз изучит принятый Верховной радой Украины закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 07:20
Политика
В ЛНР сообщили об очередях за российскими паспортами
В самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начался прием документов на получение российских паспортов.
Обновлено в 08:50
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Политика
Медведчук заявил о зависти к его родству с Путиным
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинские политики и журналисты, которые постоянно называют его кумом президента России Владимира Путина, на самом деле ему просто завидуют.
Обновлено в 08:37
Наука
Видеоигры не вредят социальному развитию детей
Новое продольное исследование, проведенное в Норвегии, было посвящено тому, как видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено 23 апреля в 01:24
Финансы
Аналитики Райффайзенбанка ожидают ослабления рубля в мае
С учетом отложенных покупок Минфин может купить в мае 5,9—6,9 млрд долларов, что существенно выше апрельских объемов — 4,8 млрд долларов.
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Политика
Боевика из Дагестана экстрадировали из Марокко в Россию
Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях Саламов вел пропагандистскую работу среди жителей Дагестана, являясь сторонником террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 05:52
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Футбол
Руководство «Реала» хочет продать Иско. Зидан против
Зинедин Зидан не хочет продавать испанского полузащитника "Реала" Иско.
Обновлено в 07:24
Авто
Названы самые распространённые проблемы водителей в Петербурге
На втором по популярности месте среди главных проблем водителей в Петербурге расположился прокол колёс.
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Автоспорт
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Nord Stream 2 AG наносит ответный удар
В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 01:00
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован
В Москве госпитализирован бывший президент СССР Михаил Горбачев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:40
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Общество
В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула
Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
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Происшествия
Экс-сотрудник ФСБ обвиняется в хищении 490 млн рублей
Ранее ТАСС сообщал, что следствие просит Басманный суд заключить под стражу экс-сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по делу о мошенничестве.
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