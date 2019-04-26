Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»Коммерсантъ 04:14
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое». Информацию подтвердил «РИА Новости» представитель мажоритарных акционеров объединенного бизнеса.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:00, Ашберн
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Обновлено в 12:07
Политика
Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней
В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Политика
Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию
Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в пятницу вокзал Владивостока и направился обратно в Северную Корею.
Обновлено в 03:16
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Площадь пожара на складе завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м
В Красноярске площадь пожара на складе холодильников на территории завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м. Огонь распространился на всё помещение предприятия.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции
Обновлено в 11:32
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 14:28
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Футбол
Назаров написал стихотворение о смене руководства в «Спартаке»
Актер театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», прочитал в Instagram новое стихотворение, посвященное перестановкам в руководстве московского клуба.
Обновлено в 13:53
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено вчера в 06:50
Наука
Странные захоронения железного века в Оксфордшире
В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской Тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Политика
Посольство России в США считает вопиющим беззаконием приговор Бутиной
Приговор гражданке России Марии Бутиной, которая получила полтора года тюремного заключения по обвинению в ведению деятельности в пользу иностранного государства на территории США, является вопиющим беззаконием.
Обновлено в 13:20
Кино
Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба
Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
Обновлено в 11:32
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Общество
В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях
В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
США отказали в визе российскому эксперту по химоружию
Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
Обновлено в 13:44
Футбол
Маурицио Сарри: У «Манчестер Юнайтед» есть шанс попасть в топ-4
Матч Челси - Манчестер Юнайтед пройдет 28 апреля на Олд Траффорд в 18:30 мск. Относительно матча все очевидно.
Обновлено в 10:54
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Политика
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу
Обновлено в 04:33
Энергетика
Чистая нефть начнет поступать на Мозырский НПЗ в начале мая
Сорокин добавил, что участники переговоров по урегулированию ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба" не обсуждали вопросы ущерба и компенсации за поставку некачественного сырья.
Обновлено в 13:43
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00