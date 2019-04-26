Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»Коммерсантъ 04:14

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое». Информацию подтвердил «РИА Новости» представитель мажоритарных акционеров объединенного бизнеса.
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ФАС одобрила слияние ретейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

РБК04:44

ФАС разрешила объединить «Дикси» и «Красное и белое»

Ведомости04:27

ФАС одобрила объединение «Дикси», «Бристоля» и «Красного&Белого»

ПРАЙМ03:35

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Коммерсантъ04:14

ФАС одобрила слияние сетей «Красное и Белое», «Дикси» и «Бристоль»

Rambler News Service03:41

Объединению сети «Красное&Белое» с конкурентами дали ход

URA.Ru04:22

ФАС одобрила сделку по слиянию ретейлеров «Дикси» и «Красное и Белое»

ТАСС03:34
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:00, Ашберн
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Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней

В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
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В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
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Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

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Кино

В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Политика

Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию

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Обновлено в 03:16
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Площадь пожара на складе завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м

В Красноярске площадь пожара на складе холодильников на территории завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м. Огонь распространился на всё помещение предприятия.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции

Обновлено в 11:32
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

Обновлено в 14:28
Политика

В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами

Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Футбол

Назаров написал стихотворение о смене руководства в «Спартаке»

Актер театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», прочитал в Instagram новое стихотворение, посвященное перестановкам в руководстве московского клуба.
Обновлено в 13:53
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Наука

Странные захоронения железного века в Оксфордшире

В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия

На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Происшествия

После отравления наркотиками в «Матросской Тишине» возбудили дело

Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Политика

Посольство России в США считает вопиющим беззаконием приговор Бутиной

Приговор гражданке России Марии Бутиной, которая получила полтора года тюремного заключения по обвинению в ведению деятельности в пользу иностранного государства на территории США, является вопиющим беззаконием.
Обновлено в 13:20
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Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге

Обновлено вчера в 19:35
Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба

Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
Обновлено в 11:32
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Общество

В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях

В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

США отказали в визе российскому эксперту по химоружию

Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
Обновлено в 13:44
Футбол

Маурицио Сарри: У «Манчестер Юнайтед» есть шанс попасть в топ-4

Матч Челси - Манчестер Юнайтед пройдет 28 апреля на Олд Траффорд в 18:30 мск. Относительно матча все очевидно.
Обновлено в 10:54
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
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Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу

Обновлено в 04:33
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Чистая нефть начнет поступать на Мозырский НПЗ в начале мая

Сорокин добавил, что участники переговоров по урегулированию ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба" не обсуждали вопросы ущерба и компенсации за поставку некачественного сырья.
Обновлено в 13:43
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
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Игорь Альбертович Кесаев
Российский предприниматель
Предприниматель. Владелец и президент Группы компаний «Меркурий» в которую, в частности, входят крупнейший в России табачный дистрибьютор Группа компаний «Мегаполис», розничная сеть «Дикси» и крупный девелопер - «Меркурий Девелопмент».
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