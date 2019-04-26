Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»Коммерсантъ 04:14
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое». Информацию подтвердил «РИА Новости» представитель мажоритарных акционеров объединенного бизнеса.
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Трамп намерен заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
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Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
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Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
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Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата лишен статуса судьи
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Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
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"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
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Портреты советских лидеров Иосифа Джугашвили (Сталина) и Леонида Брежнева как участников Великой Отечественной войны, напротив, могут присутствовать на демонстрации.
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Главврачом Иркутского перинатального центра назначили Ольгу Бортник
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