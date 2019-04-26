Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»Коммерсантъ 04:14

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое». Информацию подтвердил «РИА Новости» представитель мажоритарных акционеров объединенного бизнеса.
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ФАС одобрила слияние ретейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

РБК04:44

ФАС разрешила объединить «Дикси» и «Красное и белое»

Ведомости04:27

Объединению сети «Красное&Белое» с конкурентами дали ход

URA.Ru04:22

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Коммерсантъ04:14

ФАС одобрила слияние сетей «Красное и Белое», «Дикси» и «Бристоль»

Rambler News Service03:41

ФАС одобрила объединение «Дикси», «Бристоля» и «Красного&Белого»

ПРАЙМ03:35

ФАС одобрила сделку по слиянию ретейлеров «Дикси» и «Красное и Белое»

ТАСС03:34
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