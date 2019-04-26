Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»Коммерсантъ вчера в 04:14

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое». Информацию подтвердил «РИА Новости» представитель мажоритарных акционеров объединенного бизнеса.
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ФАС одобрила слияние ретейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

РБКвчера в 04:44

ФАС одобрила сделку по слиянию ретейлеров «Дикси» и «Красное и Белое»

ТАССвчера в 03:34

Объединению сети «Красное&Белое» с конкурентами дали ход

URA.Ruвчера в 04:22

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Коммерсантъвчера в 04:14

ФАС одобрила слияние сетей «Красное и Белое», «Дикси» и «Бристоль»

Rambler News Serviceвчера в 03:41

ФАС одобрила объединение «Дикси», «Бристоля» и «Красного&Белого»

ПРАЙМвчера в 03:35

ФАС разрешила объединить «Дикси» и «Красное и белое»

Ведомостивчера в 04:27
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Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено 25 апреля в 06:50
Общество

Список подозреваемых в домогательствах священников опубликовали в США

Римско-католическая митрополия Нью-Йорка опубликовала имена 120 священнослужителей, обвиняемых в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено вчера в 02:02
Финансы

ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

Названы способы экономии на электроэнергии в майские праздники

Эксперт отмечает, что майские праздники могут принести значительную экономию семейному бюджету при оплате счетов на электроэнергию не только при снижении потребления, но и если просто отключить некоторые бытовые приборы из розетки.
Обновлено в 00:04
Авто

На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8

Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено вчера в 01:15
Происшествия

Шесть человек пострадали в Дагестане при взрыве газа в доме

Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Рита Дакота пожаловалась на разлуки с дочерью и долю матери-одиночки

Рита Дакота растит полуторагодовалую дочь Мию одна. Певица рассталась с Владом Соколовским после измен бывшего мужа.
Обновлено вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Гогену Солнцеву потребовалась помощь психоаналитика

Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Полковника ФСБ арестовали на два месяца по делу о взятках

Обновлено вчера в 06:04
Здоровье

Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Политика

На территорию Украины въехали три автомобиля с надписью «МЧС России»

Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали через полосу, предназначенную для выезжающих с Украины.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Депутат Рады предупредил об угрозе повторения чернобыльской катастрофы

Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов предупредил, что на ряде предприятий в стране существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

В Нигерии похитили двух сотрудников Shell

Неизвестные похитили двоих сотрудников англо-голландской нефтяной компании Shell в штате Риверс на юге Нигерии, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено вчера в 09:11
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено вчера в 02:17
Футбол

«Ливерпуль» снова стал лидером АПЛ, разгромив «Хаддерсфилд»

Обновлено в 00:11
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Политика

США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы

Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 11:38
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

Адвокат допустил смягчение режима заключения экс-майору Евсюкову

Обновлено в 00:05
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
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