Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»Коммерсантъ 04:14

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое». Информацию подтвердил «РИА Новости» представитель мажоритарных акционеров объединенного бизнеса.
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ФАС одобрила слияние ретейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

РБК04:44

ФАС разрешила объединить «Дикси» и «Красное и белое»

Ведомости04:27

ФАС одобрила слияние сетей «Красное и Белое», «Дикси» и «Бристоль»

Rambler News Service03:41

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Коммерсантъ04:14

ФАС одобрила слияние «Дикси», «Красного&Белого» и «Бристоля»

News.ru03:44

Объединению сети «Красное&Белое» с конкурентами дали ход

URA.Ru04:22

ФАС одобрила сделку по слиянию ретейлеров «Дикси» и «Красное и Белое»

ТАСС03:34
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Финансы

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Сегодня, 26 апреля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
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Михаил Горбачев экстренно госпитализирован

Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
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В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
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Кино

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Политика

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Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Актриса Ирина Сенотова, известная по ролям в сериалах "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский", была экстренно доставлена в реанимацию с пневмонией.
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Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
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Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

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Экономика

США начали расследование против Glencore из-за подозрений в коррупции

Аналогичное расследование против Glencore уже ведет американский Минюст.
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Происшествия

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

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Футбол

Кононов заявил, что справляется с работой в «Спартаке»

Наставник "Спартака" Олег Кононов после поражения от тульского "Арсенала" (0:3) заявил, что он справляется со своей работой.
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Политика

Трамп предложил отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.
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Политика

Раздавать украинские паспорта в центре Москвы предложил депутат Рады

Депутат украинской Рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания парламента выступил с предложением раздавать паспорта гражданина Украины в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей

В американском Лос-Анджелесе трехлетняя девочка заботилась о своем двухмесячном брате несколько дней после смерти родителей, сообщает The Sun.
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Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
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Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

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Юрист Коломойского вспомнил, как убеждал Зеленского идти в президенты

Юрист украинского олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан рассказал, как он убеждал победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского пойти в политику.
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Общество

В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии

Всего в конкурсе принимало участие более тысячи женщин — военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов России.
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Футбол

Семак: сроки восстановления Ерохина остаются неопределенными

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что сроки восстановления полузащитника Александра Ерохина по-прежнему остаются неопределенными.
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Общество

Forbes назвал самые экстравагантные инвестиции богатых россиян

Журнал Forbes составил подборку «роскошных» необычных покупок, подарков и инвестиций богатейших россиян.
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Политика

Путин утвердил 15 критериев эффективности работы губернаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей регионов.
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На Кубани в аварии с автомобилем ДПС погибли двое полицейских

В Павловском районе Кубани в районе станицы Старолеушковской произошла авария, в которой погибли двое сотрудников полиции.
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Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску

Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
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Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
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Новый Honda BR-V за 1 млн рублей представлен официально

Компания Honda представила на автосалоне в Джакарте обновленную версию бюджетного кроссовера Honda BR-V.
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Политика

Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

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Предприниматель. Владелец и президент Группы компаний «Меркурий» в которую, в частности, входят крупнейший в России табачный дистрибьютор Группа компаний «Мегаполис», розничная сеть «Дикси» и крупный девелопер - «Меркурий Девелопмент».
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