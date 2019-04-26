Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»Коммерсантъ 04:14
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое». Информацию подтвердил «РИА Новости» представитель мажоритарных акционеров объединенного бизнеса.
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В американском Лос-Анджелесе трехлетняя девочка заботилась о своем двухмесячном брате несколько дней после смерти родителей, сообщает The Sun.
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Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что сроки восстановления полузащитника Александра Ерохина по-прежнему остаются неопределенными.
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Журнал Forbes составил подборку «роскошных» необычных покупок, подарков и инвестиций богатейших россиян.
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Путин утвердил 15 критериев эффективности работы губернаторов
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Компания Honda представила на автосалоне в Джакарте обновленную версию бюджетного кроссовера Honda BR-V.
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Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию
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