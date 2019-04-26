Общество

ФАС одобрила объединение «Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль»Реальное время 04:17

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила объединение торговых сетей "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль". О намерении объединить компании в единый розничный бизнес информация появилась в январе этого года.
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ФАС одобрила слияние ретейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

РБК04:44

ФАС разрешила объединить «Дикси» и «Красное и белое»

Ведомости04:27

ФАС одобрила сделку по слиянию ретейлеров «Дикси» и «Красное и Белое»

ТАСС03:34

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Коммерсантъ04:14

ФАС одобрила слияние сетей «Красное и Белое», «Дикси» и «Бристоль»

Rambler News Service03:41

ФАС одобрила объединение «Дикси», «Бристоля» и «Красного&Белого»

ПРАЙМ03:35

Объединению сети «Красное&Белое» с конкурентами дали ход

URA.Ru04:22
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Происшествия

Полковник ФСБ арестован за взятки в особо крупном размере

Полковник Черкалин, служащий управления Службы экономической безопасности ФСБ РФ, подозревается в получении нескольких взяток общей суммой в десятки миллионов рублей.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Нигерии похитили двух сотрудников нефтяной компании Shell

Вооруженные похитили двух сотрудников нефтяной компании Shell Petroleum Development Company (SPDC) и убили двух полицейских-сопровождавших на юге Нигерии, сообщает местная газета Nation в пятницу.
Обновлено в 18:57
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Общество

В Архангельске завели дело по «закону о фейках»

Протокол о нарушении «закона о фейках» на одного из организаторов «антимусорного митинга» 7 апреля 2019 г. составлен в Архангельске, сообщает 29.ru.
Обновлено в 19:15
Политика

Штаб Зеленского допустил роспуск Рады из-за отсутствия коалиции

По словам Разумкова, различные организации обращались к спикеру Рады Андрею Парубию с просьбой предоставить поименный список депутатов, входящих в коалицию, но не получили ответа.
Обновлено в 17:04
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Футбол

Совет директоров «Спартака» поддержал Кононова

Московский "Спартак" проиграл в третий раз за последние четыре тура РПЛ и потерял шансы на чемпионский титул, однако совет директоров клуба выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову и объявил курс на обновление состава команды.
Обновлено в 15:28
Происшествия

В Красноярске горит завод ракетно-космической техники

В свою очередь, руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимер Устименко прокомментировал изданию "РИА Новости", что пожар возник в здании, где расположен склад готовых холодильников, производимых на территории предприятия.
Обновлено в 09:42
Экономика

Убыток «Иркута» увеличился в 2018 году в 12 раз

"Иркут" входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", серийно производит многоцелевые истребители Су-30, учебно-боевые самолеты Як-130, является разработчиком семейства пассажирских самолетов МС-21.
Обновлено в 08:54
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Кино

«Мстители 4» стартовали лучше «Мстителей 3» в домашнем прокате

Фильм "Мстители 4: Финал" успешно стартовал в домашнем прокате.
Обновлено в 04:11
Политика

Трамп объявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 16:16
Энергетика

Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»

Обновлено в 12:30
Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За Микеллу Абрамову, наставницей которой была певица Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 17:29
Космос

Уфологи увидели «базу» НЛО на острове Пасхи

В Европейском космическом агентстве заявили об обнаружении так называемой базы НЛО на острове Пасхи.
Обновлено в 13:41
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Политика

Зеленский на два дня улетел в Турцию

Обновлено в 01:56
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Иссохшую подругу Тимати заклевали толпой

Ранее сообщалось, что экс-возлюбленная известного рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции.
Обновлено в 11:41
Религия

У православных христиан наступает Страстная пятница

Сегодня, 26 апреля, православные христиане отмечают Великую пятницу, которая также известна как Страстная.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Глобальное потепление меняет отношение финнов к атомной энергии

По мнению «Energiateollisuus», одной из причин роста положительного отношения финнов к ядерной энергетике стал доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата: в докладе говорится, что использование атомной энергии сдерживает климатические изменения.
Обновлено в 08:58
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками

Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
Обновлено в 08:19
Авто

Suzuki представил новое поколение грузовика Carry

Вчера состоялся международный автосалон в Индонезии, на котором дебютировал новый легкий грузовик компании Suzuki.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу в воздух на Невском проспекте в Петербурге

Полиция задержала мужчину, предположительно, устроившего в пятницу вечером стрельбу из газового пистолета на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:32
Гаджеты

«Яндекс» впервые раскрыл доходы от продажи гаджетов

Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
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Игорь Альбертович Кесаев
Российский предприниматель
Предприниматель. Владелец и президент Группы компаний «Меркурий» в которую, в частности, входят крупнейший в России табачный дистрибьютор Группа компаний «Мегаполис», розничная сеть «Дикси» и крупный девелопер - «Меркурий Девелопмент».
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