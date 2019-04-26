Общество

ФАС одобрила объединение «Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль»Реальное время 04:17

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила объединение торговых сетей "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль". О намерении объединить компании в единый розничный бизнес информация появилась в январе этого года.
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ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Коммерсантъ04:14

ФАС разрешила объединить «Дикси» и «Красное и белое»

Ведомости04:27

Объединению сети «Красное&Белое» с конкурентами дали ход

URA.Ru04:22

ФАС одобрила слияние ретейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

РБК04:44

ФАС одобрила слияние сетей «Красное и Белое», «Дикси» и «Бристоль»

Rambler News Service03:41

ФАС одобрила объединение «Дикси», «Бристоля» и «Красного&Белого»

ПРАЙМ03:35

ФАС одобрила сделку по слиянию ретейлеров «Дикси» и «Красное и Белое»

ТАСС03:34
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