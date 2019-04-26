ФАС одобрила объединение «Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль»Реальное время 04:17

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила объединение торговых сетей "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль". О намерении объединить компании в единый розничный бизнес информация появилась в январе этого года.

Политика «Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе» Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Политика Путин назвал односторонние санкции формой протекционизма Владимир Путин выступил с заявлением об односторонних нелигитимных санкциях. По его словам, они являются формой проявления протекционизма.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Происшествия Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» локализовали В Красноярске возгорание на территории завода «Красмаш» локализовано на площади 20 тысяч квадратных метров.

Автоспорт Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).

Политика Зеленский улетел отдыхать в Турцию Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.

Авто Honda официально представила кроссовер Honda BR-V Компания Honda представила на автосалоне в Джакарте обновленную версию бюджетного кроссовера Honda BR-V.

Экономика Медведев поддержал идею о смене статуса служебного жилья для ученых Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о переводе служебного жилья молодых ученых в их собственность и создание жилищно-строительных кооперативов для работников научной сферы.

Игры Sony: ждать выхода PlayStation 5 в ближайший год не стоит В компании говорят, что до апреля 2020-го старта продаж PlayStation 5 ждать точно не стоит.

Политика ЦИК Украины определился с датой подведения итогов выборов Ранее, 25 апреля, победитель выборов Владимир Зеленский обвинил ЦИК в попытке затянуть объявление итоговых результатов выборов и как следствие отложить инаугурацию политика.

Финансы Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Космос Астрономы не могут ответить на вопрос, как Луна оказалась там, где она есть Человечество активно осваивает Луну, но до сих пор не знает ответа на вопрос: как она оказалась там, где она есть.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Авто Составлен список популярных автомобилей на вторичном рынке России На втором месте по популярности оказались кроссоверы и внедорожники, показатель которых составил 92 912 реализованных единиц, спрос упал на 2%. Тройку лидеров замыкают легковые автомобили малого класса по европейской классификации, подержанные модели B-сегмента перепродали в марте этого года 83 129 раз.

Происшествия На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.

Политика Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует заявление лидера России Владимира Путина по КНДР.

Политика Экономисты оценили затраты на пенсии жителям Донбасса в 100 миллиардов По данным специалистов, только на пенсии "новым россиянам" из самопровозглашенных ДНР и ЛНР может потребоваться от 100 до 175 миллиардов рублей.

Музыка The Cranberries выпустили свой последний альбом In the End Группа The Cranberries выпустила последний альбом с вокалом Долорес ОʼРиордан, скончавшейся в январе 2018 года.

Авто «Яндекс» назвал самые частые проблемы водителей в дороге Оказалось, что чаще всего в этот период у водителей возникала необходимость обратится за помощью из-за проколотого колеса, либо по причине севшего аккумулятора.