Общество
ФАС одобрила объединение «Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль»Реальное время 04:17
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила объединение торговых сетей "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль". О намерении объединить компании в единый розничный бизнес информация появилась в январе этого года.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:26
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Обновлено в 10:49
Политика
Путин назвал односторонние санкции формой протекционизма
Владимир Путин выступил с заявлением об односторонних нелигитимных санкциях. По его словам, они являются формой проявления протекционизма.
Обновлено в 02:10
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» локализовали
В Красноярске возгорание на территории завода «Красмаш» локализовано на площади 20 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 11:45
Автоспорт
Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Модель и актриса сериала «Мост» Стефани Шерк умерла в 37 лет
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Адвокат Аршавина: «Андрей скучает по дочке, но боится провокаций»
Как говорит адвокат, Андрей не хочет видеться с бывшей женой, но ребенка бы навестил.
Обновлено в 01:00
Авто
Honda официально представила кроссовер Honda BR-V
Компания Honda представила на автосалоне в Джакарте обновленную версию бюджетного кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 08:04
Экономика
Медведев поддержал идею о смене статуса служебного жилья для ученых
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о переводе служебного жилья молодых ученых в их собственность и создание жилищно-строительных кооперативов для работников научной сферы.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В хаски-центре «Аквилон» под Челябинском произошел пожар
Обновлено в 09:32
Наука
Обнаружены нейроны, способствующие перееданию
Обновлено вчера в 02:54
Игры
Sony: ждать выхода PlayStation 5 в ближайший год не стоит
В компании говорят, что до апреля 2020-го старта продаж PlayStation 5 ждать точно не стоит.
Обновлено в 10:13
Политика
ЦИК Украины определился с датой подведения итогов выборов
Ранее, 25 апреля, победитель выборов Владимир Зеленский обвинил ЦИК в попытке затянуть объявление итоговых результатов выборов и как следствие отложить инаугурацию политика.
Обновлено в 10:39
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Космос
Астрономы не могут ответить на вопрос, как Луна оказалась там, где она есть
Человечество активно осваивает Луну, но до сих пор не знает ответа на вопрос: как она оказалась там, где она есть.
Обновлено в 11:26
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Авто
Составлен список популярных автомобилей на вторичном рынке России
На втором месте по популярности оказались кроссоверы и внедорожники, показатель которых составил 92 912 реализованных единиц, спрос упал на 2%. Тройку лидеров замыкают легковые автомобили малого класса по европейской классификации, подержанные модели B-сегмента перепродали в марте этого года 83 129 раз.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Отмечена высокая интенсивность отслаивания стелс-покрытия F-35
Самолеты F-35 испытывают серьезные проблемы с боеготовностью.
Обновлено в 07:03
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Политика
Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует заявление лидера России Владимира Путина по КНДР.
Обновлено в 10:06
Политика
Экономисты оценили затраты на пенсии жителям Донбасса в 100 миллиардов
По данным специалистов, только на пенсии "новым россиянам" из самопровозглашенных ДНР и ЛНР может потребоваться от 100 до 175 миллиардов рублей.
Обновлено в 10:31
Музыка
The Cranberries выпустили свой последний альбом In the End
Группа The Cranberries выпустила последний альбом с вокалом Долорес ОʼРиордан, скончавшейся в январе 2018 года.
Обновлено в 05:21
Авто
«Яндекс» назвал самые частые проблемы водителей в дороге
Оказалось, что чаще всего в этот период у водителей возникала необходимость обратится за помощью из-за проколотого колеса, либо по причине севшего аккумулятора.
Обновлено в 11:52
Баскетбол
Попович вышел на второе место по количеству матчей в плей-офф НБА
Для главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича шестой матч серии первого раунда с «Денвер Наггетс» стал 283-м в плей-офф НБА за карьеру.
Обновлено в 02:32
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 12:40