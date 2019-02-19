ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыльКоммерсантъ 02:51

Цены на продукты должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства, заявил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

с чего всё началось

Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться. Он отметил, что у ФАС появились бы вопросы, если бы цены не менялись.

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