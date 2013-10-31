Экономика
ФАС обвиняет российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджетыАргументы и Факты вчера в 17:00
По данным службы, нарушения касались стоимости смартфонов и планшетов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ заявила, что организация "Самсунг Электроникс Рус Компани", которая является российской "дочкой" компании Samsung, координировала цены на смартфоны и планшеты.
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Антимонопольная служба обвинила подразделение «Самсунг» в незаконной координации цен
Эхо Москвывчера в 19:04
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