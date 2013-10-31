Экономика
ФАС обвинила «дочку» Samsung в координации продаж своих гаджетовРБК вчера в 13:58
В ФАС уточнили, что речь идет о действиях компании на рынках смартфонов и планшетов Samsung. Рассмотрение дела, возбужденного по признакам координации цен на смартфоны в феврале, ведомство отложило на 22 апреля.
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Антимонопольная служба обвинила подразделение «Самсунг» в незаконной координации цен
Эхо Москвывчера в 19:04
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Армия и оружие
Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама
Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки
В ночь на 9 апреля рейс Москва - Новосибирск вынужденно приземлился в международном аэропорту Уфы из-за того, что у одной из пассажирок проявились признаки эпилептического приступа.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Во Владивостоке машина врезалась в остановку, пострадали люди
Автомобиль врезался в остановку с людьми во Владивостоке. Пострадали две женщины, они госпитализированы.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Лидера Rammstein напрямую спросили о романе с Лободой
Журналисты решили перестать гадать о возможном романе певицы Светланы Лободы и лидера Rammstein Тилля Линдеманна и «в лоб» спросили певца об этом.
Обновлено в 01:37
Футбол
Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
Обновлено вчера в 12:34
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено вчера в 08:05
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
«Вернитесь к работе»: китайским дворникам раздали браслеты с GPS
Как сообщает Verge, в Нанкине дворников обязали носить на запястье браслет с GPS-навигацией, который отслеживал их перемещения во время смены.
Обновлено вчера в 07:38
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено вчера в 06:58
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено вчера в 12:57
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Кино
В Лос-Анджелесе скончался актер Сеймур Кэссел
В калифорнийском Лос-Анджелесе на 85-м году жизни скончался известный голливудский актер Сеймур Кэссел, снявшийся за свою карьеру в более чем 190 фильмах.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателя
Примерно столько же господин Кудрявцев заплатил за «Ведомости» в 2015 году с учетом долга и журнального бизнеса, который теперь намерен сохранить.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
Более 30 самолетов и вертолетов Черноморского флота подняты по тревоге
Более 30 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота подняли по учебной тревоге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:32
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Баскетбол
Джеймс Харден признан самым ценным игроком сезона в НБА
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признан самым ценным игроком сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 02:58
Футбол
Дембеле оштрафован за захламленность арендованного в Дортмунде дома
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле оштрафован немецким судом за то, что сдал арендованный в Дортмунде дом в ненадлежащем состоянии.
Обновлено в 01:50
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Порошенко понадобился закон об импичменте
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен закон об импичменте, обещал учредить Антикоррупционный суд и больше не назначать на госдолжности своих бизнес-партнеров и друзей.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика
Гендиректор Twitter получил за 2018 год зарплату в полтора доллара
Основатель и генеральный директор соцсети Twitter Джек Дорси получил в 2018 году зарплату в размере $1,40, — это стало для Дорси четвертым годом подряд, когда он получает номинальную выплату.
Обновлено в 02:41
Происшествия
После обнаружения четырех детей среди хлама в Мытищах возбуждено дело
Обновлено вчера в 15:44
Политика
В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля
Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Обновлено в 02:21
Культура
Мединский открыл год культуры и туризма РФ и Турции
Глава Минкульта Владимир Мединский в понедельник объявил о старте перекрестного года туризма и культуры России и Турции.
Обновлено вчера в 12:55