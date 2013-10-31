Экономика
ФАС обвинила «дочку» Samsung в координации продаж своих гаджетовРБК вчера в 13:58
В ФАС уточнили, что речь идет о действиях компании на рынках смартфонов и планшетов Samsung. Рассмотрение дела, возбужденного по признакам координации цен на смартфоны в феврале, ведомство отложило на 22 апреля.
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Антимонопольная служба обвинила подразделение «Самсунг» в незаконной координации цен
Эхо Москвывчера в 19:04
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Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, его отпустили под подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 05:04
Футбол
Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 05:56
Шоу-бизнес
Лидер Rammstein ответил на вопрос о романе с Лободой
Обновлено в 00:59
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
В Красноярске закрыли подпольные мастерские по изготовлению оружия
Подпольные мастерские по изготовлению оружия обнаружены и закрыты в Красноярске.
Обновлено в 01:04
Экономика
РБК: МТС хочет купить онлайн-кинотеатр ivi.ru
МТС ведет переговоры о покупке 100% онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:18
Наука
Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких
Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
Политика
Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Космос
Россия может наладить отправку коммерческих попутчиков на Луну
Россия рассмотрит возможность отправки коммерческих нагрузок к земному спутнику вместе с лунными миссиями ближе к срокам запуска, сообщил гендиректор компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ
Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Порошенко извинился за лозунг про Путина
Действующий украинский президент Петр Порошенко выполнил еще одно из требований своего соперника на выборах Владимира Зеленского и признал, что тот не является «агентом Путина».
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Экономика
ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям
Нефтекомпания может купить "Аммоний" за $1 млрд Как стало известно "Ъ", на находящийся на грани банкротства АО "Аммоний" (Татарстан) осталось два претендента — крупнейший в России производитель удобрений "Еврохим" Андрея Мельниченко и ЛУКОЙЛ.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
США не исключили введения новых тарифов на товары из ЕС
Власти США пригрозили ввести тарифы на европейские товары в качестве контрмеры.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Путешествия
Составлен рейтинг популярных городов для путешествий с детьми в мае
Рейтинг самых популярных городов для путешествий россиян с детьми на майские праздники возглавил Санкт-Петербург, где средняя стоимость аренды жилья составляет 3,1 тысячи рублей в сутки, сообщает Tvil.ru.
Обновлено в 00:02
Футбол
Дубль Азара принес «Челси» победу над «Вест Хэмом»
Лондонский «Челси» на своем поле переиграл «Вест Хэм» в матче 33-го тура АПЛ. Первый гол в этом матче забил полузащитник Эден Азар.
Обновлено вчера в 16:51
Технологии
Нью-Йорк потерпел неудачу в первой попытке распознавания лиц водителей
The Wall Street Journal получил электронное письмо Центрального транспортного управления (MTA), в котором сообщается, что проведённый в 2018 году на мосту Роберта Кеннеди в Нью-Йорке технологический тест не только не удался, но и красочно провалился — не было обнаружено ни одного лица «в рамках приемлемых параметров».
Обновлено вчера в 09:46
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено 07 апреля в 18:45
Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:59
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Политика
У Зеленского и Порошенко возникли разногласия по поводу дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 14 апреля, хотя согласен поучаствовать в них и 19-го, как предлагает его оппонент.
Обновлено вчера в 11:16
Общество
В приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Сбербанк предупредил пользователей о затруднениях в работе приложения «Сбербанк Онлайн».
Обновлено вчера в 04:45
Экономика
РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами
"Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.
Обновлено вчера в 20:37