Разница приводит к росту стоимости билетов на ряде направлений, где летает Superjet. Об этом говорится в письме главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева в правительство (у РБК есть копия), подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

ФАС проанализировала 51 маршрут «Аэрофлота», который является крупнейшим эксплуатантом SSJ. Средняя цена на маршрутах с Superjet выше цен на аналогичных маршрутах с использованием иностранной техники на 20%. 5 мая в Шереметьево произошла катастрофа.

ФАС обнаружила рост цен на билеты на рейсах с Superjet

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