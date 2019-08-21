Экономика

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с SuperjetРБК 00:30

По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
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с чего всё началось

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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