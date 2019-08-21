Экономика
ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальныхВедомости 03:40
Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Разница приводит к росту стоимости билетов на ряде направлений, где летает Superjet. Об этом говорится в письме главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева в правительство (у РБК есть копия), подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства.РБК00:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Обновлено вчера в 20:00
Политика
В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения России в G8
Россия ждет конкретных предложений по возвращению в «Большую восьмерку», заявила 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 06:41
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Политика
Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа
Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала уведомление о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook.
Обновлено в 06:41
Политика
Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве
Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Обновлено в 04:44
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Общество
Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет
Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
Япония намерена разработать собственный малозаметный истребитель
Новые истребитель призван заменить самолет F-2, поставленный на вооружение Японии в начале 2000-х годов.
Обновлено в 03:33
Футбол
Футболист Круговой стал игроком «Зенита»
Обновлено в 06:53
Технологии
Мобильный интернет «Мегафона» назван самым быстрым в России
Исследование, проведенное порталом Iphones.ru, показало, что мобильный интернет оператора «Мегафон» является самым быстрым в России.
Обновлено в 05:49
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Политика
Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России
Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Суд продлил домашний арест топ-менеджеру «Рольфа» Кайро
Басманный суд Москвы до 25 ноября продлил срок домашнего ареста директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:19
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет нового беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео перового полёта нового модернизированного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
В Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку
11-летний житель станицы Мечётинской с открытым переломом руки поступил в зерноградскую больницу.
Обновлено в 05:08
Происшествия
СК допросил сотрудницу ФБК, супругу Леонида Волкова
Обновлено в 06:11
Политика
Украинцы в соцсетях бурно обсуждают кортеж Владимира Зеленского
Украинский сегмент социальных сетей возмущён перекрытием движения по трассе из-за кортежа президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Виторган назвал «сказкой» сломанный нос Богомолова
Бывший муж публично упрекнул Собчак в неискренности Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграме" новый пост с рассуждениями о том, что многие звезды в соцсетях выпячивают качества, которыми они на самом деле не обладают, просто ради хвастовства.
Обновлено в 05:30
Общество
«Говорящую пирамиду позора» установили перед домом должника в Самаре
Коммунальщики в Самаре установили перед домом должника «говорящую пирамиду позора» — конструкцию со встроенным магнитофоном, несколько раз в час воспроизводящим информацию о неплательщике и сумме долга за воду.
Обновлено в 07:03
Футбол
Рибери прибыл во Флоренцию для перехода в «Фиорентину»
Французский вингер Франк Рибери прилетел во Флоренцию для подписания соглашения с «Фиорентиной», сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:02
Общество
День города в Москве отметят маскарадом и косплеем
Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города — 742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Футбол
Экс-игрок «Спартака» расторг контракт с «Бешикташем»
Полузащитник Арас Озбилиз расторг контракт со стамбульским "Бешикташем", сообщает Hurriyet.
Обновлено в 05:13