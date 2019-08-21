Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с SuperjetРБК 00:30
Разница приводит к росту стоимости билетов на ряде направлений, где летает Superjet. Об этом говорится в письме главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева в правительство (у РБК есть копия), подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.РБК00:30
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Обновлено в 00:32
Армия и оружие
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Общество
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Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) возобновил поставки своих автомобилей в Россию, которые были приостановлены весной 2018 года.
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Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
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Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
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Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
«Русагро» укрепилась в Черноземье
Конъюнктура Группа "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича объявила о закрытии сделки по выкупу 22,5% ГК "Агро-Белогорье", занимающей третье место по объему производства свинины в России (объем выпуска 219,4 тыс. тонн в живом весе).
Обновлено в 19:00
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В Красноярске пройдет ночь сериалов
В Красноярске пройдет ночь сериалов. Смотрите афишу, узнаете, как любимые многосерийки посмотреть на большом экране.
Обновлено в 09:38
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Финансы
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По информации ОКБ, почти 15% всех заёмщиков, которые отмечены в базах данных, имеют высокую кредитную нагрузку.
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Восьмилетний немец угнал машину своих родителей
Обновлено в 21:00
Футбол
Кутепов может перейти в российский или турецкий клуб
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Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
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Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
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Обновлено в 19:30