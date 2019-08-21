Разница приводит к росту стоимости билетов на ряде направлений, где летает Superjet. Об этом говорится в письме главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева в правительство (у РБК есть копия), подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

Культура Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер» Российские летчики из аэроклуба «Первый полет» репетирует новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер».

Политика Президент Финляндии начал встречу с Путиным с приветствия на русском Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале переговоров поприветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке, пишет ТАСС.

Фигурное катание Российского танцора танго дисквалифицировали за удар жены кулаком Танцор за кулисами ударил свою жену кулаком в лицо, после чего девушке предложили, во-первых, обратиться в полицию, во-вторых, выступить в финале с другим партнером.

Политика Джонсон и Меркель назвали условия возвращения России в G8 Россия все еще не выполнила необходимых условий для возвращения в G8, заявил премьер Британии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Политика Лавров обсудил с Маасом тему освещения митингов в Москве немецкими СМИ 8 августа в МИД была вызвана поверенная в делах ФРГ в России Беата Гжески.

Политика Депутат раскрыл данные о назначении премьер-министра Украины Имя нового премьера Украины станет известно 29 августа, заявил народный депутат от партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Политика Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2» Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Технологии Планы Facebook по созданию криптовалюты вызвали опасение у ЕС Антимонопольная служба Европейского союза проверит компанию Facebook из-за ее планов по созданию собственной криптовалюты под названием Libra.

Политика Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.

Политика Вице-президент Венесуэлы посетит Россию Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес посетит на этой неделе Москву, запланирована встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати российского МИД.

Общество Гидрометцентр пообещал бабье лето европейской части России Жители европейской части России в сентябре могут рассчитывать на бабье лето, но его точные даты будут спрогнозированы только в конце августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Футбол Шишкин в матче Кубка России врезался головой в ограждение В матче 1/32 финала Кубка России «Торпедо» играет с «Велесом», во втором тайме «автозаводцы» уступают со счетом 1:2. Защитник «Торпедо» Роман Шишкин в одном из моментов врезался головой в ограждение.

Транспорт Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России» Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».

Общество В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора» В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Экономика Примерно через год в России начнётся новый экономический кризис С другой стороны замедление темпов роста по всему миру начнёт происходить и в соответствии с двенадцатилетним циклом, который после последнего глобального кризиса окончится к 2020-2021 году.

Происшествия Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.