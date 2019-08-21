Разница приводит к росту стоимости билетов на ряде направлений, где летает Superjet. Об этом говорится в письме главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева в правительство (у РБК есть копия), подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

Происшествия Создатель Музея русской иконы погиб в Греции Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.

Авто В России в следующем году резко подорожают автомобили «Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».

Технологии Археологи нашли в Пскове «холодильник» XVII века Археологи во время раскопок в историческом центре Пскова нашли «холодильник» XVII века.

Шоу-бизнес Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.

Политика Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7 Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.

Армия и оружие Герасимов провел переговоры с американским коллегой Первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд обсудили вопросы российско-американских отношений в военной области, сообщает Минобороны РФ.

Авто Бренд Ravon вернулся на российский рынок Ravon R2 — компактный хэтчбек, оснащённый бензиновой «четвёркой» объёмом 1,3 литра и мощностью 85 л.с. Компания продолжает его позиционировать в качестве самой доступной на российском рынке модели с автоматической коробкой передач.

Политика Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском Лавров напомнил, что в ноябре 2018 года эти моряки грубо нарушили нормы безопасности и тайком попытались пройти через пролив.

Происшествия В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.

Политика Германия тратит сотни миллионов евро на содержание войск США Кабмин Германии тратит на содержание войск США, расположенных на территории ФРГ, сотни миллионов евро.

Политика Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.

Политика Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.

Общество РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.

Политика Мефедов рассказал Захаровой о реальной ситуации с получением паспорта Освобожденный из украинского СИЗО Евгений Мефедов в комментариях под постом официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook рассказал, как в действительности обстоят дела с возвращением ему российского паспорта через генконсульство в Одессе.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 Pro получит модуль NFC Источники уверены, что этим старшая модель отличаться от Redmi Note 8 и Redmi 8. Ранее сообщалось, что Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro получат четверные камеры, однако 64-Мп датчик изображения будет только у старшей модели.

Происшествия Мальчику в Ростовской области после перелома ампутировали руку "В ряде СМИ опубликована информация о том, что в Ростовской области 11-летнему мальчику после перелома руки ненадлежащим образом была оказана медицинская помощь, в результате чего через несколько дней ему пришлось ампутировать руку", - говорится в сообщении.