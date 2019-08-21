Экономика

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с SuperjetРБК 00:30

По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
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с чего всё началось

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

Разница приводит к росту стоимости билетов на ряде направлений, где летает Superjet. Об этом говорится в письме главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева в правительство (у РБК есть копия), подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства.
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