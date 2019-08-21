Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с SuperjetРБК вчера в 00:30
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
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с чего всё началось
Разница приводит к росту стоимости билетов на ряде направлений, где летает Superjet. Об этом говорится в письме главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева в правительство (у РБК есть копия), подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства.РБКвчера в 00:30
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