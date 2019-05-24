ФАС: нефтяные компании не соблюдают условия заморозки цен на бензинZnak.com вчера в 12:48

Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания).

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Нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, передает РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая.

ФАС: нефтяные компании не соблюдают условия заморозки цен на бензин

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