Энергетика
ФАС: нефтяные компании не соблюдают условия заморозки цен на бензинZnak.com вчера в 12:48
Нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, передает РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая.
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Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания).РБКвчера в 10:11
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Саботаж нефтяников: в ФАС выяснили, как топливо при «заморозке» подорожало на 20%
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