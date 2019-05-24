Энергетика
ФАС: нефтяные компании не соблюдают условия заморозки цен на бензинZnak.com 12:48
Нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, передает РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Происшествия
Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие
Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.
Обновлено в 12:30
Авто
Китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado обновился
Самую большую и премиальную модель в линейки бренда сразу же назвали прямым конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 00:37
Гаджеты
В новых смартфонах iPhone компания Apple может отказаться от технологии 3D Touch
Аналитик Barclays Блэйн Кертис (Blayne Curtis) со своими партнёрами поделился ожиданиями относительно грядущих смартфонов iPhone после поездки в Азию и встречи с рядом компаний в цепочке поставок Apple.
Обновлено в 12:38
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета
Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 02:53
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Финансы
Объёмы обналичивания в I квартале сократились в 2,3 раза
В I квартале 2019 года объёмы обналичивания в банковской системе России сократились в 2,3 раза в годовом выражении и составили всего 26,8 млрд рублей.
Обновлено в 10:40
Наука
Сигареты без фильтра являются самыми смертоносными
Люди, которые курят сигареты без фильтра, имеют двойной риск смерти от рака легких, чем другие курильщики.
Обновлено в 12:39
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Обновлено в 05:29
Энергетика
Россия поставит Белоруссии дополнительные 200 тысяч тонн нефти
Россия поставит дополнительно 200 тыс. тонн нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» до конца июня 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол встречи вице-премьеров двух стран Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко.
Обновлено в 11:49
Общество
Самые дорогие выпускные платья продают во Владивостоке
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса объявлений «Юла», дороже оно обойдется во Владивостоке, Липецке (7,08 тыс. рублей) и Воронеже (6,09 тыс. рублей).
Обновлено в 00:31
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе
Генеральный штаб Украины не видит возможности вернуть контроль над территорией Донбасса военным путём.
Обновлено в 07:09
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.
Обновлено в 11:53
Хоккей
«Динамо» сохранило в своем составе Бочарова
В прошлом сезоне Бочаров провел 43 матча в составе московского клуба в «регулярке» и плей-офф КХЛ, пропустив 77 шайб.
Обновлено в 11:04
Экономика
Акции Hewlett Packard Enterprise ушли вниз из-за нарушенного обещания
Акции американской IT-компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) опустились на 2,6% после выхода квартальной отчетности.
Обновлено в 10:17
Политика
Минторг США решил наказывать страны со слабой валютой
Минторг США предложил ввести пошлины на товары из стран, недооценивающие свою валюту по отношению к доллару.
Обновлено в 04:53
Космос
Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле
Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Волгограде
В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки, которое произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской.
Обновлено в 08:40
Кино
Сталлоне рассказал о трудностях выхода на экраны первого «Рокки»
Обновлено в 12:11
Политика
На Порошенко завели третье уголовное дело
В Государственном бюро расследований подтвердили агентству УНН информацию о возбужденном уголовном деле, однако не сообщили, фигурирует ли там фамилия Порошенко.
Обновлено в 12:57
Политика
Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Поддержав предложение общественных активистов, озвученное во время форума общественной организации "Солидарное дело общин", который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое наименование - партия "Европейская солидарность", - сообщила пресс-служба.
Обновлено в 09:26
Хоккей
Тренер Финляндии: у России очень хорошая, но не идеальная команда на ЧМ
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал предстоящий матч полуфинала чемпионата мира с Россией.
Обновлено в 12:58
Общество
Бывшая заключенная засудила правозащитников за ложь о пытках на зоне
Хорошевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства бывшей заключенной мордовской колонии №2 Инги Кривицкой.
Обновлено в 09:56
Кино
Сценарий фильма по Knights of the Old Republic почти завершен
Buzzfeed сообщает, что работа над сценарием к фильму по игре Star Wars: Knights of the Old Republic близка к завершению.
Обновлено в 05:41
Общество
Первый российский круизный лайнер спустили на воду в Астрахани
Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду, об этом сообщает РИА "Новости"РИА Новости со ссылкой на ОСК.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Награжденного за героизм российского полицейского заподозрили в пытках
В апреле 2019-го Калтырин получил награду за мужество и героизм из рук министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Обновлено в 12:01
Политика
Глава администрации Зеленского поддержал переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан поддержал переговоры с Россией, сообщается на сайте новоизбранного лидера.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 07:38