ФАС: нефтяные компании не соблюдают условия заморозки цен на бензинZnak.com 12:48

Нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, передает РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая.

ФАС: нефтяные компании не соблюдают условия заморозки цен на бензин

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