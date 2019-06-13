Экономика
ФАС не выявила необоснованного роста цен на проезд в плацкартеИнтерфакс 06:42
В конце мая сообщалось, что ФАС в ответ на запрос Общероссийского объединения пассажиров о росте цен на проезд в плацкартных вагонах будет разбираться по каждому маршруту. О том, что билеты в плацкарт резко подорожали в летние месяцы, сообщала ранее газета "Известия".
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного резкого роста цен на билеты в плацкарт в июне—августе текущего года, говорится в сообщении ФАС.Коммерсантъ06:48
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