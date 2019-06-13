Экономика

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкартРБК 05:16

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного резкого роста цен на билеты в плацкарт в июне—августе текущего года, говорится в сообщении
 ФАС.
Коммерсантъ06:48

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