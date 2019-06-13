ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкартРБК 05:16

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

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