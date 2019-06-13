ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкартКоммерсантъ 06:48

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного резкого роста цен на билеты в плацкарт в июне—августе текущего года, говорится в сообщении ФАС. Проверка был проведена после обращения Общероссийского объединения пассажиров.

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

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