ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкартРИА Новости 04:44

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

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